Квинси Промес: нельзя терять время, постараюсь вернуться быстрее (видео)

No time to waste, getting back as soon as possible #QP10 A post shared by Quincy Promes (@qpromes) on Oct 5, 2017 at 2:32am PDT

Нападающий "Спартака" Квинси Промес опубликовал видео с тренировки, где он набирает форму после травмы икроножной мышцы."Нельзя терять время, постараюсь вернуться как можно быстрее", – написал Промес в Инстаграме.