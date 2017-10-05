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Квинси Промес: нельзя терять время, постараюсь вернуться быстрее (видео)

Нападающий "Спартака" Квинси Промес опубликовал видео с тренировки, где он набирает форму после травмы икроножной мышцы.

"Нельзя терять время, постараюсь вернуться как можно быстрее", – написал Промес в Инстаграме.

No time to waste, getting back as soon as possible #QP10

A post shared by Quincy Promes (@qpromes) on

Теги: Промес Спартак
Сегодня, 15:19
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№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Давай антоха выздоравливай и в бой.
Регистрация: 12.02.2013
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