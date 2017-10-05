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Сборная Англии на ЧМ-2018 будет базироваться в СПА комплексе Санкт-Петербурга

Сборная Англии во время ЧМ-2018 намерена базироваться в отеле на берегу Финского залива, передает Daily Mail. Гостиница находится в поселке Репино, который входит в состав Санкт-Петербурга.

Отмечается, что базу для команды выбирал лично главный тренер англичан Гарет Саутгейт. Напомним, Англия после 8 матчей отборочного этапа ЧМ-2018 лидирует в группе F.

Теги: Сборная Англии
Сегодня, 15:30
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