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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сборная Англии на ЧМ-2018 будет базироваться в СПА комплексе Санкт-Петербурга
Сборная Англии во время ЧМ-2018 намерена базироваться в отеле на берегу Финского залива, передает Daily Mail. Гостиница находится в поселке Репино, который входит в состав Санкт-Петербурга.
Отмечается, что базу для команды выбирал лично главный тренер англичан Гарет Саутгейт. Напомним, Англия после 8 матчей отборочного этапа ЧМ-2018 лидирует в группе F.
Отмечается, что базу для команды выбирал лично главный тренер англичан Гарет Саутгейт. Напомним, Англия после 8 матчей отборочного этапа ЧМ-2018 лидирует в группе F.
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