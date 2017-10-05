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Тимур Жамалетдинов: готов ли к конкуренции с Чаловым? Почему нет? Посмотрим, что выйдет

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал, что готов к конкуренции за место в основном составе молодежной сборной России со своим партнером по клубу Федором Чаловым.

– Это ваш первый вызов в национальную команду. Какие ощущения испытываете?

– Давно ждал этого вызова. Еще летом была возможность сюда попасть, но получил микротравму. Сейчас нам предстоят очень серьезные игры, наверное, даже самые сложные на этом этапе.

– Вам снова, как и в клубе, предстоит конкуренция с Чаловым. Готовы выдержать?

– Почему нет? Конкуренция – неотъемлемая часть футбола, она еще никому не вредила. Помимо Феди, есть еще и другой нападающий (Георгий Мелкадзе). Предстоит хорошая конкуренция. Посмотрим, что выйдет.

– Есть понимание, Бушманов вас планирует использовать вместе с Чаловым, или вы занимаете дублирующую позицию?

– На тренировках я больше играю под нападающим, на позицию атакующего полузащитника. А как будет на игре, пока не знаю, - передает слова футболиста "СЭ".

Напомним, сборная России сыграет с австрийцами в пятницу на стадионе "Октябрь".
Теги: Жамалетдинов Молодежная сборная России
Сегодня, 15:57
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