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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Тимур Жамалетдинов: готов ли к конкуренции с Чаловым? Почему нет? Посмотрим, что выйдет
Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал, что готов к конкуренции за место в основном составе молодежной сборной России со своим партнером по клубу Федором Чаловым.
– Это ваш первый вызов в национальную команду. Какие ощущения испытываете?
– Давно ждал этого вызова. Еще летом была возможность сюда попасть, но получил микротравму. Сейчас нам предстоят очень серьезные игры, наверное, даже самые сложные на этом этапе.
– Вам снова, как и в клубе, предстоит конкуренция с Чаловым. Готовы выдержать?
– Почему нет? Конкуренция – неотъемлемая часть футбола, она еще никому не вредила. Помимо Феди, есть еще и другой нападающий (Георгий Мелкадзе). Предстоит хорошая конкуренция. Посмотрим, что выйдет.
– Есть понимание, Бушманов вас планирует использовать вместе с Чаловым, или вы занимаете дублирующую позицию?
– На тренировках я больше играю под нападающим, на позицию атакующего полузащитника. А как будет на игре, пока не знаю, - передает слова футболиста "СЭ".
Напомним, сборная России сыграет с австрийцами в пятницу на стадионе "Октябрь".
– Это ваш первый вызов в национальную команду. Какие ощущения испытываете?
– Давно ждал этого вызова. Еще летом была возможность сюда попасть, но получил микротравму. Сейчас нам предстоят очень серьезные игры, наверное, даже самые сложные на этом этапе.
– Вам снова, как и в клубе, предстоит конкуренция с Чаловым. Готовы выдержать?
– Почему нет? Конкуренция – неотъемлемая часть футбола, она еще никому не вредила. Помимо Феди, есть еще и другой нападающий (Георгий Мелкадзе). Предстоит хорошая конкуренция. Посмотрим, что выйдет.
– Есть понимание, Бушманов вас планирует использовать вместе с Чаловым, или вы занимаете дублирующую позицию?
– На тренировках я больше играю под нападающим, на позицию атакующего полузащитника. А как будет на игре, пока не знаю, - передает слова футболиста "СЭ".
Напомним, сборная России сыграет с австрийцами в пятницу на стадионе "Октябрь".
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