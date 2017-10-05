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Сборные Сирии и Австралии сыграли вничью

На стадионе "Ханг Джебат" (Малакка, Малайзия) состоялся первый матч четвёртого раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира — 2018 между сборными Сирии и Австралии. Завершилась встреча вничью со счётом 1:1.

Ответная игра состоится в Сиднее 10 октября.
Теги: Сборная Австралии
Сегодня, 17:39
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