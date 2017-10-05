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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Сборные Сирии и Австралии сыграли вничью
На стадионе "Ханг Джебат" (Малакка, Малайзия) состоялся первый матч четвёртого раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира — 2018 между сборными Сирии и Австралии. Завершилась встреча вничью со счётом 1:1.
Ответная игра состоится в Сиднее 10 октября.
Ответная игра состоится в Сиднее 10 октября.
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