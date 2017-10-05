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Гранит Джака сыграет в розовых бутсах в поддержку борьбы против рака молочной железы

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака следующий матч проведет в розовых бутсах.

25-летний футболист сборной Швейцарии таким жестом намерен поддержать борьбу против рака молочной железы.

Теги: Джака Арсенал
Сегодня, 19:03
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:08) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
а деньги пожертвовать - не?
или этот факт был, а сайт поднимают только за счет идиотских тем про бутсы?
да хоть в трусах выйдет, помощь должна заключаться то в другом


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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