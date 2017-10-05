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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Гранит Джака сыграет в розовых бутсах в поддержку борьбы против рака молочной железы
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака следующий матч проведет в розовых бутсах.
25-летний футболист сборной Швейцарии таким жестом намерен поддержать борьбу против рака молочной железы.
25-летний футболист сборной Швейцарии таким жестом намерен поддержать борьбу против рака молочной железы.
Granit Xhaka has confirmed that he will wear pink boots in his next game in support of breast cancer awareness. pic.twitter.com/dBfrKFYYom— Squawka News (@SquawkaNews) October 5, 2017
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