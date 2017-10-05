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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Джорджо д’Урбано: не стоит думать, что в европейских клубах все очень любят тренеров по "физике" (2)
Стивен Джеррард: есть уверенность, что "Ливерпуль" закончит сезон в первой четверке
Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что мерсисайдцам по силам финишировать в четверке лучших команд чемпионата Англии.
"Впереди у "Ливерпуля" несколько серьезных матчей, которые он может выиграть. Мы провели всего семь игр - нет времени для паники. У нас замечательный тренер.
Я не из тех, кто собирается выслушивать критику после семи игр. Обычно судил о результатах после 10-15 матчей в сезоне. Есть уверенность, что "Ливерпуль" закончит сезон в первой четверке", - цитирует Джеррарда официальный сайт клуба.
"Впереди у "Ливерпуля" несколько серьезных матчей, которые он может выиграть. Мы провели всего семь игр - нет времени для паники. У нас замечательный тренер.
Я не из тех, кто собирается выслушивать критику после семи игр. Обычно судил о результатах после 10-15 матчей в сезоне. Есть уверенность, что "Ливерпуль" закончит сезон в первой четверке", - цитирует Джеррарда официальный сайт клуба.
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