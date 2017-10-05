Польша забила шесть голов Армении, Левандовски оформил хет-трик

Сборная Польши на выезде одержала крупную победу над Арменией (6:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.Чемпионат мира-20189 турАмбарцумян, 39 - Гросицки, 3, Левандовски, 19, 25, 65, Блащиковски, 57, Вольски, 89Армения: Меликсетян, Амбарцумян, Едигарян, Восканян, Оганесян, Барсегян, Мхитарян, Малакян, Кадимян (Малакян, 62), Адамян (Маноян, 74), Корян (Манучарян, 67)Польша: Щенсны, Глик, Паздан (Сионек, 86), Берешиньски, Пищек, Зелиньски, Крыховяк, Блащиковски, Линетти (Мачиньски, 58), Гросицки (Вольски, 71), ЛевандовскиПредупреждения: Маноян, 85