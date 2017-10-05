Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:40
Джорджо д’Урбано: не стоит думать, что в европейских клубах все очень любят тренеров по "физике" (2)
Джорджо д’Урбано: не стоит думать, что в европейских клубах все очень любят тренеров по "физике" (2)
Польша забила шесть голов Армении, Левандовски оформил хет-трик
Сборная Польши на выезде одержала крупную победу над Арменией (6:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.
Чемпионат мира-2018
9 тур
Армения - Польша 1:6
Гол: Амбарцумян, 39 - Гросицки, 3, Левандовски, 19, 25, 65, Блащиковски, 57, Вольски, 89
Армения: Меликсетян, Амбарцумян, Едигарян, Восканян, Оганесян, Барсегян, Мхитарян, Малакян, Кадимян (Малакян, 62), Адамян (Маноян, 74), Корян (Манучарян, 67)
Польша: Щенсны, Глик, Паздан (Сионек, 86), Берешиньски, Пищек, Зелиньски, Крыховяк, Блащиковски, Линетти (Мачиньски, 58), Гросицки (Вольски, 71), Левандовски
Предупреждения: Маноян, 85
Чемпионат мира-2018
9 тур
Армения - Польша 1:6
Гол: Амбарцумян, 39 - Гросицки, 3, Левандовски, 19, 25, 65, Блащиковски, 57, Вольски, 89
Армения: Меликсетян, Амбарцумян, Едигарян, Восканян, Оганесян, Барсегян, Мхитарян, Малакян, Кадимян (Малакян, 62), Адамян (Маноян, 74), Корян (Манучарян, 67)
Польша: Щенсны, Глик, Паздан (Сионек, 86), Берешиньски, Пищек, Зелиньски, Крыховяк, Блащиковски, Линетти (Мачиньски, 58), Гросицки (Вольски, 71), Левандовски
Предупреждения: Маноян, 85
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.