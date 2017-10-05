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Польша забила шесть голов Армении, Левандовски оформил хет-трик

Сборная Польши на выезде одержала крупную победу над Арменией (6:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

Чемпионат мира-2018

9 тур

Армения - Польша 1:6

Гол: Амбарцумян, 39 - Гросицки, 3, Левандовски, 19, 25, 65, Блащиковски, 57, Вольски, 89

Армения: Меликсетян, Амбарцумян, Едигарян, Восканян, Оганесян, Барсегян, Мхитарян, Малакян, Кадимян (Малакян, 62), Адамян (Маноян, 74), Корян (Манучарян, 67)

Польша: Щенсны, Глик, Паздан (Сионек, 86), Берешиньски, Пищек, Зелиньски, Крыховяк, Блащиковски, Линетти (Мачиньски, 58), Гросицки (Вольски, 71), Левандовски

Предупреждения: Маноян, 85
Теги: Сборная Армении Сборная Польши
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