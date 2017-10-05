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Ромелу Лукаку не сыграет против Боснии и Герцеговины

нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит выездной матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Боснии и Герцеговины.

Встреча пройдет в Сараево 7 октября.

Отмечается, что форвард будет заниматься по индивидуальной программе, чтобы выйти на поле во встрече против Кипра, которая состоится 10 октября.

Теги: Лукаку Сборная Бельгии Сборная Боснии и Герцеговины
Вчера, 22:48
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