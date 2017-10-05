Дания одержала победу над Черногорией, Румыния обыграла Казахстан

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:53
Германия вышла на чемпионат мира
Германия вышла на чемпионат мира
Вчера, 23:05
Тренер сборной Армении: это просто позор
Тренер сборной Армении: это просто позор
Вчера, 22:48
Ромелу Лукаку не сыграет против Боснии и Герцеговины
Ромелу Лукаку не сыграет против Боснии и Герцеговины
Вчера, 22:22
Серхио Рамос: у нас с Пике очень хорошие отношения (1)
Серхио Рамос: у нас с Пике очень хорошие отношения (1)
Вчера, 21:44
Спортивный директор "Урала": мастерство и класс на данный момент у "Спартака" повыше (4)
Спортивный директор "Урала": мастерство и класс на данный момент у "Спартака" повыше (4)
Вчера, 21:25
Виталий Мутко: наступил период подготовки к ЧМ-2018, когда арены получили конкретные очертания
Виталий Мутко: наступил период подготовки к ЧМ-2018, когда арены получили конкретные очертания
Вчера, 21:13
На Востряковском кладбище открыт памятник Сергею Шустикову (2)
На Востряковском кладбище открыт памятник Сергею Шустикову (2)
Вчера, 21:02
Сборная Чехии одержала победу над Азербайджаном
Сборная Чехии одержала победу над Азербайджаном
Вчера, 20:24
Игрок в чемпионате Аргентины получил ужасную травму (фото 18+) (2)
Игрок в чемпионате Аргентины получил ужасную травму (фото 18+) (2)
Вчера, 19:49
Фегор Огуде вернулся в общую группу
Фегор Огуде вернулся в общую группу
Вчера, 19:33
Криштиану Роналду не тренировался со сборной Португалии (1)
Криштиану Роналду не тренировался со сборной Португалии (1)
Вчера, 19:03
Гранит Джака сыграет в розовых бутсах в поддержку борьбы против рака молочной железы (1)
Гранит Джака сыграет в розовых бутсах в поддержку борьбы против рака молочной железы (1)
Вчера, 18:49
Сергей Давыдов покинул "Арарат"
Сергей Давыдов покинул "Арарат"
Вчера, 18:28
На стадионе "Нижний Новгород" произошел пожар (6)
На стадионе "Нижний Новгород" произошел пожар (6)
Вчера, 17:39
Сборные Сирии и Австралии сыграли вничью
Сборные Сирии и Австралии сыграли вничью
Вчера, 17:33
Дмитрий Сычев: очень хочу попасть в основу "Локомотива" (3)
Дмитрий Сычев: очень хочу попасть в основу "Локомотива" (3)
Вчера, 17:04
Более 7000 человек увидели Кубок мира в Перми
Более 7000 человек увидели Кубок мира в Перми
Вчера, 16:13
Андрес Иньеста: мы заслуживаем жить в мире
Андрес Иньеста: мы заслуживаем жить в мире
Вчера, 15:57
Тимур Жамалетдинов: готов ли к конкуренции с Чаловым? Почему нет? Посмотрим, что выйдет
Тимур Жамалетдинов: готов ли к конкуренции с Чаловым? Почему нет? Посмотрим, что выйдет
Вчера, 15:40
Джорджо д’Урбано: не стоит думать, что в европейских клубах все очень любят тренеров по "физике" (2)
Джорджо д’Урбано: не стоит думать, что в европейских клубах все очень любят тренеров по "физике" (2)
Вчера, 15:13
Бранислав Иванович - игрок месяца в "Зените" (4)
Бранислав Иванович - игрок месяца в "Зените" (4)
Вчера, 15:03
Тренер "Спартака" по физподготовке: слышал, что многие делают меня "козлом отпущения" (30)
Тренер "Спартака" по физподготовке: слышал, что многие делают меня "козлом отпущения" (30)
Дания одержала победу над Черногорией, Румыния обыграла Казахстан
Сборная Дании на выезде обыграла Черногорию (1:0) в матче группы Е отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.
Чемпионат мира-2018
9 тур
Черногория - Дания 0:1
Голы: Эриксен, 16
Черногория: Петкович, Симич, Томашевич, Савич, Вешович, Марушич, Вукчевич, Янкович (Йовович, 85), Иванич, Йоветич (Джорджевич, 20), Мугоша (Кояшевич, 76)
Дания: Шмейхель, Далсгор, Бьелланд, Ларсен (Дурмиси, 43), Кьер, Делейни, Квист, Эриксен, Систо, Поульсен, Корнелиус (Бендтнер, 64)
Предупреждения: Далсгор, 51, Джорджевич, 66, Вешович, 72, Савич, 90+2
Румыния - Казахстан 3:1
Голы: Будеску, 33, 38 (авто.), Кешерю, 73, Турисбек, 82
Румыния: Тэтэрушану, Кирикеш, Григоре, Бензар, Марин, Кипчу, Пинтили (Хобан, 70), Будеску (Ионицэ, 80), Грозав, Ганя, Андоне (Кешерю, 66)
Казахстан: Покатилов, Бейсебеков, Суюмбаев, Дмитренко, Ахметов, Малый, Куат, Тагыберген (Турисбек, 66), Дарабаев, Нургалиев (Хижниченко, 46), Муртазаев (Щеткин, 58)
Предупреждения: Куат, 9, Пинтили, 24, Суюмбаев, 53, Кипчу, 64, Бензар, 71, Дарабаев, 74, Малый, 79
Чемпионат мира-2018
9 тур
Черногория - Дания 0:1
Голы: Эриксен, 16
Черногория: Петкович, Симич, Томашевич, Савич, Вешович, Марушич, Вукчевич, Янкович (Йовович, 85), Иванич, Йоветич (Джорджевич, 20), Мугоша (Кояшевич, 76)
Дания: Шмейхель, Далсгор, Бьелланд, Ларсен (Дурмиси, 43), Кьер, Делейни, Квист, Эриксен, Систо, Поульсен, Корнелиус (Бендтнер, 64)
Предупреждения: Далсгор, 51, Джорджевич, 66, Вешович, 72, Савич, 90+2
Румыния - Казахстан 3:1
Голы: Будеску, 33, 38 (авто.), Кешерю, 73, Турисбек, 82
Румыния: Тэтэрушану, Кирикеш, Григоре, Бензар, Марин, Кипчу, Пинтили (Хобан, 70), Будеску (Ионицэ, 80), Грозав, Ганя, Андоне (Кешерю, 66)
Казахстан: Покатилов, Бейсебеков, Суюмбаев, Дмитренко, Ахметов, Малый, Куат, Тагыберген (Турисбек, 66), Дарабаев, Нургалиев (Хижниченко, 46), Муртазаев (Щеткин, 58)
Предупреждения: Куат, 9, Пинтили, 24, Суюмбаев, 53, Кипчу, 64, Бензар, 71, Дарабаев, 74, Малый, 79
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.