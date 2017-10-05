Дания одержала победу над Черногорией, Румыния обыграла Казахстан

Сборная Дании на выезде обыграла Черногорию (1:0) в матче группы Е отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.Чемпионат мира-20189 турЭриксен, 16Черногория: Петкович, Симич, Томашевич, Савич, Вешович, Марушич, Вукчевич, Янкович (Йовович, 85), Иванич, Йоветич (Джорджевич, 20), Мугоша (Кояшевич, 76)Дания: Шмейхель, Далсгор, Бьелланд, Ларсен (Дурмиси, 43), Кьер, Делейни, Квист, Эриксен, Систо, Поульсен, Корнелиус (Бендтнер, 64)Предупреждения: Далсгор, 51, Джорджевич, 66, Вешович, 72, Савич, 90+2Будеску, 33, 38 (авто.), Кешерю, 73, Турисбек, 82Румыния: Тэтэрушану, Кирикеш, Григоре, Бензар, Марин, Кипчу, Пинтили (Хобан, 70), Будеску (Ионицэ, 80), Грозав, Ганя, Андоне (Кешерю, 66)Казахстан: Покатилов, Бейсебеков, Суюмбаев, Дмитренко, Ахметов, Малый, Куат, Тагыберген (Турисбек, 66), Дарабаев, Нургалиев (Хижниченко, 46), Муртазаев (Щеткин, 58)Предупреждения: Куат, 9, Пинтили, 24, Суюмбаев, 53, Кипчу, 64, Бензар, 71, Дарабаев, 74, Малый, 79