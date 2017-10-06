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Уругвай сыграл вничью с Венесуэлой

Сборная Уругвая не смогла обыграть в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 Венесуэлу на выезде - 0:0.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Южная Америка

Венесуэла - Уругвай - 0:0

Венесуэла: Фариньес, Кихада, Вильянуэва, Гарсия, Чансельор, Ринкон, Кордова (Сотельдо, 80), Морено, Рондон, Мартинес (Отеро, 69), Мурильо (Лусена, 84).

Уругвай: Муслера, Годин, Макси Перейра, Касерес, Хименес, Родригес (Бентанкур, 64), Весино, Нандес (Гонсалес, 84), Вальверде (Перейро, 79), Суарес, Кавани.

Предупреждения: Вильянуэва, 43. Нандес, 62. Ринкон, 86.
Теги: Сборная Уругвая Сборная Венесуэлы
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