Адам Навалка: все футболисты достойны похвалы

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка прокомментировал победу над сборной Армении (6:1) в матче 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018."Мы увозим из Еревана три очка. Все футболисты достойны похвалы. Не думаю, что Левандовски сказал своё последнее слово. Всё ещё впереди. Рад также за Крыховяка, который вернулся после травмы и провёл хороший матч. У Армении интересная команда, но нам удалось добиться желаемого результата", - цитирует Навалку Sport.pl.