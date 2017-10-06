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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Адам Навалка: все футболисты достойны похвалы
Главный тренер сборной Польши Адам Навалка прокомментировал победу над сборной Армении (6:1) в матче 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018.
"Мы увозим из Еревана три очка. Все футболисты достойны похвалы. Не думаю, что Левандовски сказал своё последнее слово. Всё ещё впереди. Рад также за Крыховяка, который вернулся после травмы и провёл хороший матч. У Армении интересная команда, но нам удалось добиться желаемого результата", - цитирует Навалку Sport.pl.
"Мы увозим из Еревана три очка. Все футболисты достойны похвалы. Не думаю, что Левандовски сказал своё последнее слово. Всё ещё впереди. Рад также за Крыховяка, который вернулся после травмы и провёл хороший матч. У Армении интересная команда, но нам удалось добиться желаемого результата", - цитирует Навалку Sport.pl.
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