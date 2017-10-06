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Адам Навалка: все футболисты достойны похвалы

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка прокомментировал победу над сборной Армении (6:1) в матче 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018.

"Мы увозим из Еревана три очка. Все футболисты достойны похвалы. Не думаю, что Левандовски сказал своё последнее слово. Всё ещё впереди. Рад также за Крыховяка, который вернулся после травмы и провёл хороший матч. У Армении интересная команда, но нам удалось добиться желаемого результата", - цитирует Навалку Sport.pl.
Теги: Сборная Польши Сборная Армении
Сегодня, 06:04
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