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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Главный тренер сборной Чили: нам остался последний шаг, уверены, что справимся с Бразилией
Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци после победы над Эквадором (2:1) оценил шансы команды на выход в финальный турнир ЧМ-2018.
"Будем продолжать бороться. Нам остался последний шаг, мы уверены, что сможем справиться с Бразилией, но будет очень тяжело.
Дисквалификация Видаля? Конечно, лучше играть в оптимальном составе. Но мы уже доказывали, что способны добиваться успеха и в отсутствие ведущих игроков. У нас есть команда, в которой можно не сомневаться", - цитирует Пицци Goal.com.
"Будем продолжать бороться. Нам остался последний шаг, мы уверены, что сможем справиться с Бразилией, но будет очень тяжело.
Дисквалификация Видаля? Конечно, лучше играть в оптимальном составе. Но мы уже доказывали, что способны добиваться успеха и в отсутствие ведущих игроков. У нас есть команда, в которой можно не сомневаться", - цитирует Пицци Goal.com.
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