Главный тренер сборной Чили: нам остался последний шаг, уверены, что справимся с Бразилией

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци после победы над Эквадором (2:1) оценил шансы команды на выход в финальный турнир ЧМ-2018."Будем продолжать бороться. Нам остался последний шаг, мы уверены, что сможем справиться с Бразилией, но будет очень тяжело.Дисквалификация Видаля? Конечно, лучше играть в оптимальном составе. Но мы уже доказывали, что способны добиваться успеха и в отсутствие ведущих игроков. У нас есть команда, в которой можно не сомневаться", - цитирует Пицци Goal.com.