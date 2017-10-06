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Главный тренер сборной Чили: нам остался последний шаг, уверены, что справимся с Бразилией

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци после победы над Эквадором (2:1) оценил шансы команды на выход в финальный турнир ЧМ-2018.

"Будем продолжать бороться. Нам остался последний шаг, мы уверены, что сможем справиться с Бразилией, но будет очень тяжело.

Дисквалификация Видаля? Конечно, лучше играть в оптимальном составе. Но мы уже доказывали, что способны добиваться успеха и в отсутствие ведущих игроков. У нас есть команда, в которой можно не сомневаться", - цитирует Пицци Goal.com.
Теги: Сборная Чили
Сегодня, 09:59
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