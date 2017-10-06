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"ПСЖ" хочет продать Кавани и подписать на его место Санчеса

"ПСЖ" ставит целью приобретение нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, передает le Parisien. Парижане намерены пригласить 28-летнего чилийца по истечении его соглашения с канонирами летом 2018 года.

В случае подписания Санчеса "ПСЖ" продаст форварда Эдинсона Кавани. В Париже считают, что сумма отступных около 80 миллионов поможет в решении вопроса финансового fair play.
Теги: ПСЖ Кавани Санчес
Сегодня, 12:48
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№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:11) #
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online

Цитата: Пивовед
так, может, Неймар и тренировать тогда начнёт заодно ?

Это навряд ли, но на то, что именно неймар первым в команде скажет "trenerishco" можно поставить все бабло.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:09) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
Думаю в таком решении не последнюю роль сыграл Неймар?

несомненно.
так, может, Неймар и тренировать тогда начнёт заодно ?


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Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:06) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Думаю в таком решении не последнюю роль сыграл Неймар?
Регистрация: 16.05.2017
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