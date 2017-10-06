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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"ПСЖ" хочет продать Кавани и подписать на его место Санчеса
"ПСЖ" ставит целью приобретение нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, передает le Parisien. Парижане намерены пригласить 28-летнего чилийца по истечении его соглашения с канонирами летом 2018 года.
В случае подписания Санчеса "ПСЖ" продаст форварда Эдинсона Кавани. В Париже считают, что сумма отступных около 80 миллионов поможет в решении вопроса финансового fair play.
В случае подписания Санчеса "ПСЖ" продаст форварда Эдинсона Кавани. В Париже считают, что сумма отступных около 80 миллионов поможет в решении вопроса финансового fair play.
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