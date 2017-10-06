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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Илья Геркус: донесли до совета директоров нашу озабоченность по поводу финансового фэйр-плей
Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о вопросах, которые обсуждались на сегодняшнем совете директоров.
"Много чего обсуждалось, спортивные результаты, финансы. Совет директоров "Локомотива" доволен результатами.
Менеджмент клуба донёс до совета директоров ситуацию по финансовому фэйр-плей. Обменялись мнениями и донесли нашу озабоченность по этому поводу", - цитирует Геркуса "Чемпионат".
"Много чего обсуждалось, спортивные результаты, финансы. Совет директоров "Локомотива" доволен результатами.
Менеджмент клуба донёс до совета директоров ситуацию по финансовому фэйр-плей. Обменялись мнениями и донесли нашу озабоченность по этому поводу", - цитирует Геркуса "Чемпионат".
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