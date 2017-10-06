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Илья Геркус: донесли до совета директоров нашу озабоченность по поводу финансового фэйр-плей

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о вопросах, которые обсуждались на сегодняшнем совете директоров.

"Много чего обсуждалось, спортивные результаты, финансы. Совет директоров "Локомотива" доволен результатами.

Менеджмент клуба донёс до совета директоров ситуацию по финансовому фэйр-плей. Обменялись мнениями и донесли нашу озабоченность по этому поводу", - цитирует Геркуса "Чемпионат".
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 14:06
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