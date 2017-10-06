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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игорь Акинфеев: помню ли матч с Кореей? В отличие от других, прошлым не живу (видео)
Капитан сборной России Игорь Акинфеев высказался относительно предстоящего матча с Южной Кореей, передает корреспондент Rusfootball.info.
– Помните матч с Кореей на чемпионате мира?
– Знаете, в отличие от других, я прошлым не живу. В преддверии этого матча на этот вопрос отвечать глупо. Мы знаем, что сборная Кореи — очень быстрая команда, у них множество футболистов играют в Европе. Они такие работяги, с ними всегда тяжело играть. Товарищеские матчи, конечно, не стоят рядом с официальными, но игра завтра будет боевой, не сомневайтесь
– Насколько вам было непривычно тренироваться в очках? В ЦСКА таких нет.
– Они очень дорогие, клуб не позволяет себя такой роскоши (смеется). Они направлены на реакцию, развитие концентрации. Там четыре режима, на последнем уже очень трудно ловить мячи. Это помогает. Можно сказать, ноу-хау, но хорошее.
– Чувствуете конкуренцию от Лунева?
– Никогда не комментирую коллег. Их выбрал тренерский штаб. Сборная не клуб, где можно что-то успеть исправить. Здесь нужно сыграть на высшем уровне. Кто будет сильнее, тот и будет играть. Не вижу смысла что-то говорить, тренерский штаб все решит.
– Помните матч с Кореей на чемпионате мира?
– Знаете, в отличие от других, я прошлым не живу. В преддверии этого матча на этот вопрос отвечать глупо. Мы знаем, что сборная Кореи — очень быстрая команда, у них множество футболистов играют в Европе. Они такие работяги, с ними всегда тяжело играть. Товарищеские матчи, конечно, не стоят рядом с официальными, но игра завтра будет боевой, не сомневайтесь
– Насколько вам было непривычно тренироваться в очках? В ЦСКА таких нет.
– Они очень дорогие, клуб не позволяет себя такой роскоши (смеется). Они направлены на реакцию, развитие концентрации. Там четыре режима, на последнем уже очень трудно ловить мячи. Это помогает. Можно сказать, ноу-хау, но хорошее.
– Чувствуете конкуренцию от Лунева?
– Никогда не комментирую коллег. Их выбрал тренерский штаб. Сборная не клуб, где можно что-то успеть исправить. Здесь нужно сыграть на высшем уровне. Кто будет сильнее, тот и будет играть. Не вижу смысла что-то говорить, тренерский штаб все решит.
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