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Игорь Акинфеев: помню ли матч с Кореей? В отличие от других, прошлым не живу (видео)

Капитан сборной России Игорь Акинфеев высказался относительно предстоящего матча с Южной Кореей, передает корреспондент Rusfootball.info.



– Помните матч с Кореей на чемпионате мира?

– Знаете, в отличие от других, я прошлым не живу. В преддверии этого матча на этот вопрос отвечать глупо. Мы знаем, что сборная Кореи — очень быстрая команда, у них множество футболистов играют в Европе. Они такие работяги, с ними всегда тяжело играть. Товарищеские матчи, конечно, не стоят рядом с официальными, но игра завтра будет боевой, не сомневайтесь

– Насколько вам было непривычно тренироваться в очках? В ЦСКА таких нет.

– Они очень дорогие, клуб не позволяет себя такой роскоши (смеется). Они направлены на реакцию, развитие концентрации. Там четыре режима, на последнем уже очень трудно ловить мячи. Это помогает. Можно сказать, ноу-хау, но хорошее.

– Чувствуете конкуренцию от Лунева?

– Никогда не комментирую коллег. Их выбрал тренерский штаб. Сборная не клуб, где можно что-то успеть исправить. Здесь нужно сыграть на высшем уровне. Кто будет сильнее, тот и будет играть. Не вижу смысла что-то говорить, тренерский штаб все решит.
Теги: Сборная России Акинфеев Rвидео
Сегодня, 15:08
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№3 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 15:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не царское это дело на такие мелочи внимание обращать - пусть челядь мучается,её проблемы.
Регистрация: 1.12.2014
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:25) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Поэтому выводов и не делаешь


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 15:25) #
  • -2
  •  (2)

А я помню, прям перед глазами.
Регистрация: 27.09.2015
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