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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Cистема видеоповторов будет установлена на стадионе "Локомотива"
Президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что на домашнем стадионе столичного клуба будет установлена система видеоповторов. Решение об этом было принято сегодня на заседании совета директоров.
"Затронули также и вопрос установки системы видеоповторов на "РЖД Арене". Решение по установке было принято клубом и членами совета директоров единогласно", – цитирует Геркуса ТАСС.
"Затронули также и вопрос установки системы видеоповторов на "РЖД Арене". Решение по установке было принято клубом и членами совета директоров единогласно", – цитирует Геркуса ТАСС.
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