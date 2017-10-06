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Cистема видеоповторов будет установлена на стадионе "Локомотива"

Президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что на домашнем стадионе столичного клуба будет установлена система видеоповторов. Решение об этом было принято сегодня на заседании совета директоров.

"Затронули также и вопрос установки системы видеоповторов на "РЖД Арене". Решение по установке было принято клубом и членами совета директоров единогласно", – цитирует Геркуса ТАСС.
Теги: Локомотив Геркус
Сегодня, 15:54
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№2 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 16:49) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Сергей Николаевич Галицкий одним из первых выступал за введение этой системы за свой счет еще полгода назад.
Регистрация: 20.02.2013
№1 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 16:34) #
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В Локомотиве приняли очень верное решение!
Только так можно ПОБОРОТЬ судейскую КОРРУПЦИЮ в нашем футболе и отбить ОХОТУ у наших арбитров свистеть согласно ЦЕНЫ вопроса!
Спартак полностью ПРОВАЛИЛ старт чемпионата и только благодаря судейским скандалам держится на плаву!
Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу Спартака!!!
Без помощи арбитров, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО.
Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА, с Локомотивом, со СКА-Хабаровск, игра с Марибором в Славении, игра с Тосно, с Кубанью в Кубке, с Рубином, с Анжи в чемпионате это показала.
Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские СКАНДАЛЬНЫЕ победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!!
Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера??? ПЛОХО и БЕЗДАРНО!
Спартак играет только за счёт СКАНДАЛЬНОГО судейства!!!
Вот это и есть ТРАГЕДИЯ Спартака!
При ЧЕСТНОМ судействе Спартак не выигрывает!
Федун развратил судей, а арбитры игроков Спартака.
Наши арбитры, своим скандальным судейством в пользу Спартака, РАЗВРАТИЛИ игроков Спартака, и они отказываются выкладываться в каждом матче для победы, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь судей.
Регистрация: 8.05.2017
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