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Виталий Мутко: "Лужники" откроются матчем с Бразилией? Не верьте слухам

Президент РФС Виталий Мутко опроверг информацию о том, что сборная России в первом матче в "Лужниках" примет Бразилию.

- "Лужники" откроются матчем с Бразилией?

- Не верьте слухам. Они действительно есть в нашем списке. Бразилия уже отобралась на чемпионат мира, но впереди еще один игровой день. Нам надо понять что вообще выходит, у кого будут стыковые матчи.

Rusfootball.info
Теги: Мутко Сборная России Сборная Бразилии
Сегодня, 16:25
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