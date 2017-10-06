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Тони Кроос не сыграет с Азербайджаном

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос пропустит матч квалификации ЧМ-2018 против команды Азербайджана, сообщает dfb.de

Тренерский штаб национальной команды решил не рисковать здоровьем футболиста в этой встрече. Кроос будет залечивать травму, из-за которой ранее пропустил матчи "Реала".

Напомним, что Германия гарантировала себе выход на ЧМ-2018.
Теги: Кроос Сборная Германии Сборная Азербайджана
Сегодня, 22:13
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