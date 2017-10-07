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Андрей Пятов: дебют Марлоса оцениваю очень хорошо

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал матч квалификации ЧМ-2018 против сборной Косово (2:0).

"К Хорватии успеем восстановиться. Нам терять уже нечего. Устраивает только победа. В первом тайме были моменты, которые, к сожалению, мы не реализовали. Надо было забить первый гол и играть дальше. К счастью, это удалось.

Мы изучили соперника и знали его сильные стороны. Удалось успешно сыграть на стандартах, все ребята четко знали свои позиции и справились со своими задачами. Тренеры расскажут нам, как правильно действовать против Хорватии. Мы будем действовать сугубо по их установке, так, как они нам скажут.

Дебют Марлоса? Человек вышел, и мы забили два гола. Он в первом даже поучаствовал. Это опытный футболист с хорошей техникой, который сегодня развивал атаку на обоих флангах и придерживал развитие контратак соперника. Поэтому его действия я оцениваю очень хорошо", цитирует Пятова "Terrikon".
Теги: Пятов Сборная Украины
Сегодня, 09:07
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