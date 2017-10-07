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Килиан Мбаппе: Франция должна завоевать путевку на ЧМ-2018, другого варианта нет

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался относительно предстоящей игры отборочного этапа ЧМ-2018 с командой Болгарии.

"Мы все возбуждены в ожидании момента начала игры. Футболистам нравятся такие важные матчи.

Сборная Франции должна завоевать путевку на чемпионат мира в Россию, другого варианта нет. Мы должны быть хорошо готовы и пробиться туда", - цитирует Мбаппе Get Football News France.
Теги: Сборная Франции Мбаппе
Сегодня, 09:59
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