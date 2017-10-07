Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:33
Хавьер Тебас: если Федерация футбола Каталонии отделится, то "Барселона" и "Эспаньол" не смогут играть в Испании
Хавьер Тебас: если Федерация футбола Каталонии отделится, то "Барселона" и "Эспаньол" не смогут играть в Испании
06:05
Представитель МВД Великобритании: российские фанаты представляют серьезную угрозу для посетителей ЧМ-2018 (20)
Представитель МВД Великобритании: российские фанаты представляют серьезную угрозу для посетителей ЧМ-2018 (20)
"Олимпиец" в гостях обыграл "Ротор-Волгоград"
"Олимпиец" обыграл "Ротор-Волгоград" в матче 17-го тура ФНЛ - 2:1.
ФНЛ
17 тур
"Ротор-Волгоград" - "Олимпиец" 2:1
Голы: Морозов, 26, Нежелев, 64, Бирюков, 76
"Ротор-Волгоград": Кобзев, Пискунов, Ионов, Колычев, Киреев, Концедалов, Борзых (Крутов, 53), Султонов (Николаев, 71), Замалиев, Вотинов (Бирюков, 63), Романенко
"Олимпиец": Анисимов, Хрипков, Ганиев, Маляров, Морозов, Нежелев (Абрамов, 79), Ламбарский (Карпухин, 81), Щербак (Гогберашвили, 46), Горбунов, Аюпов, Сорочкин (Беляков, 46)
Предупреждения: Сорочкин, 12, Замалиев, 21, Хрипков, 57, Аюпов, 90+3
ФНЛ
17 тур
"Ротор-Волгоград" - "Олимпиец" 2:1
Голы: Морозов, 26, Нежелев, 64, Бирюков, 76
"Ротор-Волгоград": Кобзев, Пискунов, Ионов, Колычев, Киреев, Концедалов, Борзых (Крутов, 53), Султонов (Николаев, 71), Замалиев, Вотинов (Бирюков, 63), Романенко
"Олимпиец": Анисимов, Хрипков, Ганиев, Маляров, Морозов, Нежелев (Абрамов, 79), Ламбарский (Карпухин, 81), Щербак (Гогберашвили, 46), Горбунов, Аюпов, Сорочкин (Беляков, 46)
Предупреждения: Сорочкин, 12, Замалиев, 21, Хрипков, 57, Аюпов, 90+3
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.