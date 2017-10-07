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"Олимпиец" в гостях обыграл "Ротор-Волгоград"

"Олимпиец" обыграл "Ротор-Волгоград" в матче 17-го тура ФНЛ - 2:1.

ФНЛ

17 тур

"Ротор-Волгоград" - "Олимпиец" 2:1

Голы: Морозов, 26, Нежелев, 64, Бирюков, 76

"Ротор-Волгоград": Кобзев, Пискунов, Ионов, Колычев, Киреев, Концедалов, Борзых (Крутов, 53), Султонов (Николаев, 71), Замалиев, Вотинов (Бирюков, 63), Романенко

"Олимпиец": Анисимов, Хрипков, Ганиев, Маляров, Морозов, Нежелев (Абрамов, 79), Ламбарский (Карпухин, 81), Щербак (Гогберашвили, 46), Горбунов, Аюпов, Сорочкин (Беляков, 46)

Предупреждения: Сорочкин, 12, Замалиев, 21, Хрипков, 57, Аюпов, 90+3
Теги: Олимпиец Ротор
Сегодня, 16:04
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