Диего Марадона намерен подать в суд на своих дочерей

Легенда футбола Диего Марадона намерен судиться со своими дочерьми, сообщает The Sun.Причиной данного решения стало то, что дочки перевели без ведома отца с его счета в банке 1,45 миллиона фунтов стерлингов.Марадона уже дал поручение юристам подготовить документы для подачи иска.