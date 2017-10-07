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Диего Марадона намерен подать в суд на своих дочерей

Легенда футбола Диего Марадона намерен судиться со своими дочерьми, сообщает The Sun.

Причиной данного решения стало то, что дочки перевели без ведома отца с его счета в банке 1,45 миллиона фунтов стерлингов.
Марадона уже дал поручение юристам подготовить документы для подачи иска.
Теги: Марадона
Сегодня, 17:21
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№1 Написал: stas0409 (Сегодня, 17:26) #
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