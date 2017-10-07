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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Диего Марадона намерен подать в суд на своих дочерей
Легенда футбола Диего Марадона намерен судиться со своими дочерьми, сообщает The Sun.
Причиной данного решения стало то, что дочки перевели без ведома отца с его счета в банке 1,45 миллиона фунтов стерлингов.
Марадона уже дал поручение юристам подготовить документы для подачи иска.
Причиной данного решения стало то, что дочки перевели без ведома отца с его счета в банке 1,45 миллиона фунтов стерлингов.
Марадона уже дал поручение юристам подготовить документы для подачи иска.
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