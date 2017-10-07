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Россия может, но Ким ей всё равно поможет! Корейцы забили четырежды, но проиграли
Станислав Черчесов настаивает на том, что у сборной России нет товарищеских матчей, но игрок сборной Кореи Ким Чжу Ён сыграл даже не по-товарищески, а по-дружески, хотя для нашей команды серьёзный спарринг оказался бы полезнее.
В потенциале полузащита сборной России выглядит неплохо, однако реальность срезает его больше чем наполовину. В «Локомотиве» Игорь Денисов начал вспоминать молодость и ведёт команду в погоню за «Зенитом», но у Черчесова он играть не будет. Глушаков не мог вернуть себе форму прошлого сезона и в конце концов травмировался. Дзагоев уже традиционно не приехал в сборную из-за травмы. Повредился даже неутомимый Головин! Про Зобнина мы уже подзабыли.
В этой ситуации место в старте получили Ерохин и Антон Миранчук, который, будучи менее атакующим игроком, чем более известный и опытный брат, лучше вписывается в черчесовские 5-3-2. За опорную зону отвечал Кузяев, в «Тереке» являвшийся именно разрушителем, но по-настоящему раскрывшийся в «Зените» на другой позиции.
Из этой тройки только Ерохин уже имел опыт игр за сборную, но Александр явно не тот человек, который способен повести за собой Миранчука и Кузяева и командовать ими, особенно учитывая тот факт, что как игрок он вряд ли сильнее их.
Из-за неопытности, несыгранности (как-никак, в «Зените» у Кузяева другая роль) и дефицита мастерства в полузащите у нашей сборной в 1-м тайме мало что получалось. Корейцев, по большому счёту, удалось прикрыть, но с конструктивом дела были плохи. Показателен момент, случившийся минуте на 10-й, когда Миранчук сначала отдал передачу в судью, а подхвативший мяч Кузяев следом направил его сопернику.
В этих условиях за первый пас отвечал по большей части Кудряшов, который однажды выдал отличный по задумке, но сложный по исполнению пас на Кокорина. Саша даже при невнятной игре команды до перерыва имел 3 возможности забить, но без футболки «Зенита» ничего не вышло. Слабы были и наши фланги – невозможно вспомнить хороших передач на нашу пару нападающих или проходов в исполнении Самедова и Жиркова.
Гол Смолова, конечно, порадовал с точки зрения результата в конкретном матче, но по такой сборной России вряд ли кто-то соскучился, несмотря на долгую разлуку с болельщиками после кубка конфедераций (не надо напоминать мне про матч с «Динамо»).
Игравшие в том матче Антон Миранчук и Дмитрий Тарасов в перерыве поменялись, что позволило Кузяеву перестать быть разрушителем. Выход Тарасова в принципе никогда не обещает экспоненциального возрастания зрелищности, но тут за дело взялся Ким Чжу Ён. Да, Самедов, Кокорин (во втором матче подряд король угловых), Жирков, Ерохин молодцы, но игрок китайского «Хэбэя» явно перестарался, взвалив на себя чужую работу. Остаётся только порадоваться, что родился он не в северной части корейского полуострова.
При счёте 3:0 интриги на табло не осталось, зато интриги появились на обоих флангах. Их были призваны оживить Фернандес и Рауш, но вместо новых бровочников ярко проявили себя старые центрдэфы: Квон Чан Хун вопиюще легко отвозил Кудряшова с Васиным, но не переиграл Акинфеева, чем вызвал восторженную истерику Константина Генича о незаменимости основного вратаря сборной.
Увы, проверить вышедших на замену в по-настоящему боевых условиях было уже невозможно: корейцы всё понимали, эмоциональный фон упал, а наши сели за линию мяча и неистовой активности не проявляли. Оживилась ситуация после выхода Заболотного и Алексея Миранчука – именно эти парни сделали четвёртый гол. Антон, наверное, утвердился в качестве первого выбора на роль мощного форварда.
Когда показалось, что сейчас пойдёт унижение соперника, наши не доработали при подаче в своей штрафной и не удержали сухой разгром. Не факт, что это связано только с расслабленностью: как ни крути, оборона нашей сборной слабовата, ведь из пяти защитников, вышедших в стартовом составе, только к одному нет больших претензий по старту сезона. И, как ни странно, это игрок «Спартака».
В концовке Васин ещё и не поспел за Чжи Дон Воном, что, пожалуй , даже полезно: при счёте 4:0 игроки могли бы не воспринять критику от Черчесова, а вот итоговые 4:2 дают большую пищу для размещений и предостерегают от витания в облаках. На чемпионате мира Ким Чжу Ён в каждой команде не найдётся, а вот Васин с Кудряшовым, скорее всего, продолжат нести свою службу как умеют.
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Кузяев, (Оздоев, 75), Ан. Миранчук, (Тарасов, 46), Ерохин, (Алексей Миранчук, 74), Самедов, (Фернандес, 65), Жирков, Кокорин, Смолов, (Заболотный, 82).
Корея: Ким Сын Гю - Ким Чу Ен, Чан Хен Су, Квон Кен Вон - Ли Чхон Ен, Чон У Ен, Ку Джа Чхоль, Ким Ен Гвон - Квон Чхан Хун, Хван Ый Джо, Сон Хын Мин.
Предупреждения: Кузяев, 9
Роман Гуськов, Rusfootball.info
В потенциале полузащита сборной России выглядит неплохо, однако реальность срезает его больше чем наполовину. В «Локомотиве» Игорь Денисов начал вспоминать молодость и ведёт команду в погоню за «Зенитом», но у Черчесова он играть не будет. Глушаков не мог вернуть себе форму прошлого сезона и в конце концов травмировался. Дзагоев уже традиционно не приехал в сборную из-за травмы. Повредился даже неутомимый Головин! Про Зобнина мы уже подзабыли.
В этой ситуации место в старте получили Ерохин и Антон Миранчук, который, будучи менее атакующим игроком, чем более известный и опытный брат, лучше вписывается в черчесовские 5-3-2. За опорную зону отвечал Кузяев, в «Тереке» являвшийся именно разрушителем, но по-настоящему раскрывшийся в «Зените» на другой позиции.
Из этой тройки только Ерохин уже имел опыт игр за сборную, но Александр явно не тот человек, который способен повести за собой Миранчука и Кузяева и командовать ими, особенно учитывая тот факт, что как игрок он вряд ли сильнее их.
Из-за неопытности, несыгранности (как-никак, в «Зените» у Кузяева другая роль) и дефицита мастерства в полузащите у нашей сборной в 1-м тайме мало что получалось. Корейцев, по большому счёту, удалось прикрыть, но с конструктивом дела были плохи. Показателен момент, случившийся минуте на 10-й, когда Миранчук сначала отдал передачу в судью, а подхвативший мяч Кузяев следом направил его сопернику.
В этих условиях за первый пас отвечал по большей части Кудряшов, который однажды выдал отличный по задумке, но сложный по исполнению пас на Кокорина. Саша даже при невнятной игре команды до перерыва имел 3 возможности забить, но без футболки «Зенита» ничего не вышло. Слабы были и наши фланги – невозможно вспомнить хороших передач на нашу пару нападающих или проходов в исполнении Самедова и Жиркова.
Гол Смолова, конечно, порадовал с точки зрения результата в конкретном матче, но по такой сборной России вряд ли кто-то соскучился, несмотря на долгую разлуку с болельщиками после кубка конфедераций (не надо напоминать мне про матч с «Динамо»).
Игравшие в том матче Антон Миранчук и Дмитрий Тарасов в перерыве поменялись, что позволило Кузяеву перестать быть разрушителем. Выход Тарасова в принципе никогда не обещает экспоненциального возрастания зрелищности, но тут за дело взялся Ким Чжу Ён. Да, Самедов, Кокорин (во втором матче подряд король угловых), Жирков, Ерохин молодцы, но игрок китайского «Хэбэя» явно перестарался, взвалив на себя чужую работу. Остаётся только порадоваться, что родился он не в северной части корейского полуострова.
При счёте 3:0 интриги на табло не осталось, зато интриги появились на обоих флангах. Их были призваны оживить Фернандес и Рауш, но вместо новых бровочников ярко проявили себя старые центрдэфы: Квон Чан Хун вопиюще легко отвозил Кудряшова с Васиным, но не переиграл Акинфеева, чем вызвал восторженную истерику Константина Генича о незаменимости основного вратаря сборной.
Увы, проверить вышедших на замену в по-настоящему боевых условиях было уже невозможно: корейцы всё понимали, эмоциональный фон упал, а наши сели за линию мяча и неистовой активности не проявляли. Оживилась ситуация после выхода Заболотного и Алексея Миранчука – именно эти парни сделали четвёртый гол. Антон, наверное, утвердился в качестве первого выбора на роль мощного форварда.
Когда показалось, что сейчас пойдёт унижение соперника, наши не доработали при подаче в своей штрафной и не удержали сухой разгром. Не факт, что это связано только с расслабленностью: как ни крути, оборона нашей сборной слабовата, ведь из пяти защитников, вышедших в стартовом составе, только к одному нет больших претензий по старту сезона. И, как ни странно, это игрок «Спартака».
В концовке Васин ещё и не поспел за Чжи Дон Воном, что, пожалуй , даже полезно: при счёте 4:0 игроки могли бы не воспринять критику от Черчесова, а вот итоговые 4:2 дают большую пищу для размещений и предостерегают от витания в облаках. На чемпионате мира Ким Чжу Ён в каждой команде не найдётся, а вот Васин с Кудряшовым, скорее всего, продолжат нести свою службу как умеют.
Товарищеский матч
Россия - Южная Корея 4:2
Россия - Южная Корея 4:2
Голы: Cмолов, 44, Ким Ю Ён, 55 (авт.), 57 (авт.), Алексей Миранчук, 86, Ки Сон-Ён, 88, Чжи Дон-Вонь, 90+2
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Кузяев, (Оздоев, 75), Ан. Миранчук, (Тарасов, 46), Ерохин, (Алексей Миранчук, 74), Самедов, (Фернандес, 65), Жирков, Кокорин, Смолов, (Заболотный, 82).
Корея: Ким Сын Гю - Ким Чу Ен, Чан Хен Су, Квон Кен Вон - Ли Чхон Ен, Чон У Ен, Ку Джа Чхоль, Ким Ен Гвон - Квон Чхан Хун, Хван Ый Джо, Сон Хын Мин.
Предупреждения: Кузяев, 9
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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