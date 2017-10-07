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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Швеция забила восемь голов Люксембургу, Гранквист оформил дубль
Сборная Швеции разгромила Люксембург в матче девятого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года.
Чемпионат мира-2018
9 тур
Швеция - Люксембург 8:0
Гол: Гранквист, 10, 67, Берг, 18, 38, 54, 71, Лустиг, 60, Тойвонен, 76
Швеция: Ольсен, Аугустинсон, Нильссон-Линделёф, Лустиг (Крафт, 61), Гранквист (Эландер, 81), Ларссон, Юханссон, Классон, Форсберг, Берг (Кисе Телин, 74), Тойвонен
Люксембург: Жубер, Мальже, Филиппс, Йениш, Мутш, Хольтер, Мартинс (Шендерович, 72), Тилл (Родригес, 46), Тиль (Турпел, 46), Да Мота, Жоаким
Предупреждения: Да Мота, 59
Чемпионат мира-2018
9 тур
Швеция - Люксембург 8:0
Гол: Гранквист, 10, 67, Берг, 18, 38, 54, 71, Лустиг, 60, Тойвонен, 76
Швеция: Ольсен, Аугустинсон, Нильссон-Линделёф, Лустиг (Крафт, 61), Гранквист (Эландер, 81), Ларссон, Юханссон, Классон, Форсберг, Берг (Кисе Телин, 74), Тойвонен
Люксембург: Жубер, Мальже, Филиппс, Йениш, Мутш, Хольтер, Мартинс (Шендерович, 72), Тилл (Родригес, 46), Тиль (Турпел, 46), Да Мота, Жоаким
Предупреждения: Да Мота, 59
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