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Швеция забила восемь голов Люксембургу, Гранквист оформил дубль

Сборная Швеции разгромила Люксембург в матче девятого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года.

Чемпионат мира-2018

9 тур

Швеция - Люксембург 8:0

Гол: Гранквист, 10, 67, Берг, 18, 38, 54, 71, Лустиг, 60, Тойвонен, 76

Швеция: Ольсен, Аугустинсон, Нильссон-Линделёф, Лустиг (Крафт, 61), Гранквист (Эландер, 81), Ларссон, Юханссон, Классон, Форсберг, Берг (Кисе Телин, 74), Тойвонен

Люксембург: Жубер, Мальже, Филиппс, Йениш, Мутш, Хольтер, Мартинс (Шендерович, 72), Тилл (Родригес, 46), Тиль (Турпел, 46), Да Мота, Жоаким

Предупреждения: Да Мота, 59
Теги: Сборная Швеции Сборная Люксембурга
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