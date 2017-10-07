Данни: к сожалению, человек, которому я обязан переходом в "Зенит", умер

Бывший капитан "Зенита", ныне выступающий за "Славию" Мигел Данни выразил соболезнования в связи со смертью спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании, который сегодня ушёл из жизни в возрасте 49 лет."К сожалению, человек, которому я обязан переходом в "Зенит", умер. Ещё вчера я говорил с ним по телефону… Я шокирован!", - написал Данни в инстаграме.