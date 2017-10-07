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Анатолий Давыдов: игра была очень тяжелая

Главный тренер "Зенита-2" Анатолий Давыдов прокомментировал победу над "Томью" в 17-м туре ФНЛ.

"Игра была очень тяжелая, для нас очень тяжелая, особенно, первый тайм с преимуществом гостей, с хорошим контролем мяча. Мы были немножко не организованы в плане отбора и по позициям. Два-три человека сыграли не так, как нам хотелось. В перерыве пришлось поговорить с ребятами, с некоторыми серьезно. Во втором тайме перестроились тактически, заняли позиции и от них начали играть. Территориальное преимущество было у гостей, но у нас появились хорошие контратаки, при которых мы могли забить, и забили. Тяжело было защитниками нашим, потому что "Томь" команда силовая, два высоких нападающих, поэтому игра была направлена на длинные передачи, на сброс, игру головой в штрафной площади. Что-то у них не получилось, что-то наши защитники сняли.

И из первой команды нам дали трех человек: Карпов, Панюков и Богаев, но это игроки не основного состава. Капленко недавно появился в основной команде. Спасибо им за то, что создали надежность, уверенность для наших игроков. Во втором тайме я увидел более-менее сбалансированную команду, какие-то тактические построения, особенно, при обороне. Ещё раз говорю: игра тяжелая. Дело не в том, что 3 очка завоевали и забыли, для тренеров — это творческий момент, хочется всё это подправить, разобраться, воплотить через тренировочный процесс. Пока ещё ребята молодые и мозги молодые, футбольного опыта нет. Будем стараться сделать из них настоящих футболистов", - цитирует Давыдова официальный сайт клуба.
Теги: Зенит-2 Томь
Сегодня, 22:06
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