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Валерий Есипов: нас вновь подвела реализация

Главный тренер "Ротора-Волгоград" Валерий Есипов прокомментировал поражение от "Олимпийца" в 17-м туре ФНЛ.

"Мы создали огромное количество моментов сегодня, но нас вновь подвела реализация. А "Олимпиец" реализовал даже не свои моменты, а те, которые мы сами себе "привезли". Но это футбол. Мне не понравилась наша слишком уж академичная игра в первом тайме. Хотя я предупреждал ребят, что в гости к нам приедет неуступчивая команда. И сегодня нижегородцы сыграли «от ножа», чего, увы, не хватило моим подопечным", - цитирует Есипова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Есипов Ротор Олимпиец
Вчера, 23:58
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