Роберто Манчини - о Сарсании: ушёл из жизни большой человек в мире спорта и просто хороший человек!

I'm really sorry for the death of our Sporting Director Sarsania, a great man of soccer and a very nice person! pic.twitter.com/Yzg0DQ3G1m — Roberto Mancini (@robymancio) October 7, 2017

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини выразил соболезнования в связи с преждевременной кончиной спортивного директора сине-бело-голубых Константина Сарсании. Специалист скончался сегодня в Москве на 50-м году жизни."Скорблю со всеми. Ушел из жизни наш спортивный директор Сарсания. Большой человек в мире спорта и просто хороший человек!", - написал Манчини.