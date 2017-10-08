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Роберто Манчини - о Сарсании: ушёл из жизни большой человек в мире спорта и просто хороший человек!

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини выразил соболезнования в связи с преждевременной кончиной спортивного директора сине-бело-голубых Константина Сарсании. Специалист скончался сегодня в Москве на 50-м году жизни.

"Скорблю со всеми. Ушел из жизни наш спортивный директор Сарсания. Большой человек в мире спорта и просто хороший человек!", - написал Манчини.

Теги: Манчини Сарсания Зенит
Сегодня, 06:03
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