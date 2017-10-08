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"Галатасарай" зимой надеется подписать Арда Турана

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран может вернуться в "Галатасарай", информирует As.

Сообщается, что турецкий клуб рассматривает вариант покупки футболиста в зимнее трансферное окно. Агент Турана находится в контакте с "Галатасараем", который воспитал футболиста, но рассматривает и другие варианты.
Теги: Туран Барселона Галатасарай Трансферы
Сегодня, 08:22
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