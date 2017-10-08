Полиция арестовала Максима Лестьенна в Бельгии

Полузащитник "Рубина" Максим Лестьенн арестован в Бельгии, сообщает soccernews.nl.Футболист устроил у себя дома вечеринку, которая стала слишком шумной. После чего Лестьенн повздорил с полицейскими и был доставлен в участок.