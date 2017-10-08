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Полиция арестовала Максима Лестьенна в Бельгии

Полузащитник "Рубина" Максим Лестьенн арестован в Бельгии, сообщает soccernews.nl.

Футболист устроил у себя дома вечеринку, которая стала слишком шумной. После чего Лестьенн повздорил с полицейскими и был доставлен в участок.
Теги: Лестьенн Рубин
Сегодня, 12:00
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