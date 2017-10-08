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"ПСЖ" зимой намерен подписать Коутиньо

Полузащитник Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру во Франции, сообщаетFootball Espana .

В борьбу за игрока сборной Бразилии включился "ПСЖ". Сделка может состояться уже в зимнее трансферное окно.

Представители французского клуба уже вышли на связь с агентами футболиста и обсуждают возможный переход.
Теги: Коутиньо ПСЖ Ливерпуль Трансферы
Сегодня, 14:23
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