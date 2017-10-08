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"Ливерпуль" уволил главу отдела физиотерапии

"Ливерпуль" уволил главу отдела физиотерапии Энди Реншоу, сообщает The Telegraph.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп остался недоволен Реншоу.

Реншоу работал в Академии мерсисайдского клуба на протяжении семи лет.
Теги: Ливерпуль
Сегодня, 15:46
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