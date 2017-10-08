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Египет вышел на ЧМ-2018

Сборная Египта в матче квалификации ЧМ-2018 обыграла сборную Конго - 2:1.

Команда за тур до окончания отборочного турнира завоевала путевку на ЧМ-2018, впервые за 28 лет.
Теги: Сборная Египта
Сегодня, 22:08
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