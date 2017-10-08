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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Пятов: все в ногах игроков сборной Украины
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации ЧМ-2018 с Хорватией.
"Отоспаться удалось, а вот восстановиться… Как раз работаем над этим. Любой команде на таком поле было бы трудно контролировать мяч. Считаю, мы сыграли хорошо, заслужили победу над Косово. Не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы нас критиковали.
Всё покажет поле и игра с Хорватией. После игры будем разговаривать. Всё в наших ногах. Будем готовиться и отдаваться полностью", - цитирует Пятова ФФУ.
"Отоспаться удалось, а вот восстановиться… Как раз работаем над этим. Любой команде на таком поле было бы трудно контролировать мяч. Считаю, мы сыграли хорошо, заслужили победу над Косово. Не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы нас критиковали.
Всё покажет поле и игра с Хорватией. После игры будем разговаривать. Всё в наших ногах. Будем готовиться и отдаваться полностью", - цитирует Пятова ФФУ.
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