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Андрей Пятов: все в ногах игроков сборной Украины

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации ЧМ-2018 с Хорватией.

"Отоспаться удалось, а вот восстановиться… Как раз работаем над этим. Любой команде на таком поле было бы трудно контролировать мяч. Считаю, мы сыграли хорошо, заслужили победу над Косово. Не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы нас критиковали.

Всё покажет поле и игра с Хорватией. После игры будем разговаривать. Всё в наших ногах. Будем готовиться и отдаваться полностью", - цитирует Пятова ФФУ.
Теги: Пятов Сборная Украины Сборная Хорватии
Сегодня, 22:32
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№1 Написал: interested (Сегодня, 22:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
Что нам Украина, 24 часа в сутки лающая на Россию!? angry
Регистрация: 18.10.2013
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