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Сборная Германии выиграла все матчи в отборе ЧМ-2018

В рамках европейской квалификации чемпионата мира — 2018 в группе C сборная Германии разгромила команду Азербайджана.

Чемпионат мира-2018

10 тур

Германия - Азербайджан 5:1

Голы: Горетцка, 9, Шейдаев, 34, Вагнер, 55, Рюдигер, 65, Горетцка, 66, Джан, 80

Германия: Лено - Мюллер, (Юне, 68), Мустафи, Зюле, (Рюдигер, 26), - Киммих, Брандт, Джан, Сане, Горетцка - Штиндль, Вагнер.

Азербайджан: Агаев - Мирзабеков, Абышов, Гусейнов, Халилзаде - Амиргулиев, Гараев, Ришард, Исмаилов, (Гурбанов, 76), Гусейнов, (Назаров, 65), - Шейдаев, (Алескеров, 87).

Предупреждения: Алмейдa, 43

Норвегия - Северная Ирландия 1:0

Голы: Брант, 71 (авто.)

Норвегия: Нюланд, Мелинг, Региниуссен, Свенссон, Нордтвейт, Эльюнусси (Эльюнусси, 72), Берге, Йохансен (Линнес, 88), Хенриксен (Сельнес, 83), Сёдерлунд, Сорлот

Северная Ирландия: Макговерн, Макаули, Эванс, Маклафлин, Брант, Эванс (Фергюсон, 79), Дэвис, Норвуд (Сэвилл, 46), Даллас, Мадженнис, Вашингтон (Лафферти, 69)

Предупреждения: Брант, 87
Теги: Сборная Германии Сборная Азербайджана
Вчера, 23:40
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