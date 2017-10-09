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СМИ: Неймар пытается уговорить Коутиньо перейти в "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Неймар пытается уговорить своего партнера по сборной Бразилии полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо перейти во французский клуб, передает "Газета.Ru" со ссылкой на Sport.es.

Сообщается, что "ПСЖ" ведет переговоры с представителями игрока английского клуба по условиям возможного контракта.

Напомним, в летнее трансферное окно приобрести Коутиньо активно пыталась "Барселона".
Теги: Неймар Коутиньо ПСЖ
Сегодня, 08:14
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