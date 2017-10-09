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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Вадим Евсеев: мне бы хотелось, чтобы Палыч поборолся за золото
Тренер "Амкара" Вадим Евсеев рассказал о своих новых функциях и высказал мнение о шансах "Локомотива" в борьбе за чемпионство в этом сезоне.
– Изменились ли ваши функции по сравнению с первым периодом работы в "Амкаре"?
– В целом они те же: есть главный тренер, есть помощники, в число которых вхожу я. Возможно, Гаджи Муслимович дал мне больше полномочий в тренировочном процессе. Теперь провожу и некоторые теоретические занятия, что бывало и раньше, но тогда – реже.
– Какая задача стоит теперь перед "Амкаром" – только выживание или нечто большее, например, попадание в десятку?
– Поскольку вернулся в Пермь всего месяц назад, этой информацией не владею. Сам ни от руководства клуба, ни от Гаджиева этого не слышал, а мне никто не передавал.
– В феврале вы говорили, что Георгий Джикия и Александр Селихов уже готовы играть в "Спартаке". А могли представить, что к Кубку конфедераций Джикия уже и до сборной дорастет, а к осени станет в ней самым надежным элементом в защите?
– Это не стало для меня сюрпризом. Я же смотрю футбол. Если у нашей сборной идет смена поколений в обороне, и Березуцкие с Игнашевичем ушли из национальной команды, то кто еще будет там играть, если не Джикия? Станислав Черчесов ищет варианты, но с некоторыми игроками, как видно, уже определился, и Георгий – один из них. Джикия ценен не только надежностью и самоотверженностью, но и тем, что может играть без потери качества на нескольких позициях и при нескольких схемах.
– Удивитесь, если со временем Джикия станет капитаном "Спартака" и игроком сборной на много лет?
– А почему нет? У него хорошие физические данные, он читает игру, достаточно быстр, неуступчив в единоборствах. Потенциал большой. "Спартак" не просто так приглашает игроков.
– Поддерживаете с ним и с Селиховым контакт?
– А как же! Если Джикия не будет в сборной играть, как я стану на нее ходить? Он же билеты мне делает! (Смеется.) Благодаря ему побывал, например, на первом матче Кубка конфедераций с Новой Зеландией в Санкт-Петербурге.
– Как думаете – может "Локомотив" навязать "Зениту" борьбу за золото, или объективные возможности у вашей бывшей команды вряд ли так высоки?
– Мне бы хотелось, чтобы Палыч поборолся за золото. Уверен, он и будет стараться довести свой максимализм до футболистов. Но мы же видим, что "Зенит" очень хорошо укомплектован, у него на каждую позицию по две равноценные и качественные кандидатуры. И иностранцы не "отыгранные", а наоборот – очень перспективные. Руководство "Зенита" делает все, чтобы он стал чемпионом, и что-то с этим поделать кому-либо еще будет очень сложно.
– Но второе место – планка для "Локомотива" реальная?
– Реальная. Но не надо забывать о ЦСКА – хорошей команде, где вся работа поставлена очень четко, только скамейка маленькая. Пара важных игроков получила травмы – и посмотрим, как Виктор Гончаренко будет выходить из этой ситуации.
СЭ
– Изменились ли ваши функции по сравнению с первым периодом работы в "Амкаре"?
– В целом они те же: есть главный тренер, есть помощники, в число которых вхожу я. Возможно, Гаджи Муслимович дал мне больше полномочий в тренировочном процессе. Теперь провожу и некоторые теоретические занятия, что бывало и раньше, но тогда – реже.
– Какая задача стоит теперь перед "Амкаром" – только выживание или нечто большее, например, попадание в десятку?
– Поскольку вернулся в Пермь всего месяц назад, этой информацией не владею. Сам ни от руководства клуба, ни от Гаджиева этого не слышал, а мне никто не передавал.
– В феврале вы говорили, что Георгий Джикия и Александр Селихов уже готовы играть в "Спартаке". А могли представить, что к Кубку конфедераций Джикия уже и до сборной дорастет, а к осени станет в ней самым надежным элементом в защите?
– Это не стало для меня сюрпризом. Я же смотрю футбол. Если у нашей сборной идет смена поколений в обороне, и Березуцкие с Игнашевичем ушли из национальной команды, то кто еще будет там играть, если не Джикия? Станислав Черчесов ищет варианты, но с некоторыми игроками, как видно, уже определился, и Георгий – один из них. Джикия ценен не только надежностью и самоотверженностью, но и тем, что может играть без потери качества на нескольких позициях и при нескольких схемах.
– Удивитесь, если со временем Джикия станет капитаном "Спартака" и игроком сборной на много лет?
– А почему нет? У него хорошие физические данные, он читает игру, достаточно быстр, неуступчив в единоборствах. Потенциал большой. "Спартак" не просто так приглашает игроков.
– Поддерживаете с ним и с Селиховым контакт?
– А как же! Если Джикия не будет в сборной играть, как я стану на нее ходить? Он же билеты мне делает! (Смеется.) Благодаря ему побывал, например, на первом матче Кубка конфедераций с Новой Зеландией в Санкт-Петербурге.
– Как думаете – может "Локомотив" навязать "Зениту" борьбу за золото, или объективные возможности у вашей бывшей команды вряд ли так высоки?
– Мне бы хотелось, чтобы Палыч поборолся за золото. Уверен, он и будет стараться довести свой максимализм до футболистов. Но мы же видим, что "Зенит" очень хорошо укомплектован, у него на каждую позицию по две равноценные и качественные кандидатуры. И иностранцы не "отыгранные", а наоборот – очень перспективные. Руководство "Зенита" делает все, чтобы он стал чемпионом, и что-то с этим поделать кому-либо еще будет очень сложно.
– Но второе место – планка для "Локомотива" реальная?
– Реальная. Но не надо забывать о ЦСКА – хорошей команде, где вся работа поставлена очень четко, только скамейка маленькая. Пара важных игроков получила травмы – и посмотрим, как Виктор Гончаренко будет выходить из этой ситуации.
СЭ
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