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Вадим Евсеев: мне бы хотелось, чтобы Палыч поборолся за золото

Тренер "Амкара" Вадим Евсеев рассказал о своих новых функциях и высказал мнение о шансах "Локомотива" в борьбе за чемпионство в этом сезоне.

– Изменились ли ваши функции по сравнению с первым периодом работы в "Амкаре"?

– В целом они те же: есть главный тренер, есть помощники, в число которых вхожу я. Возможно, Гаджи Муслимович дал мне больше полномочий в тренировочном процессе. Теперь провожу и некоторые теоретические занятия, что бывало и раньше, но тогда – реже.

– Какая задача стоит теперь перед "Амкаром" – только выживание или нечто большее, например, попадание в десятку?

– Поскольку вернулся в Пермь всего месяц назад, этой информацией не владею. Сам ни от руководства клуба, ни от Гаджиева этого не слышал, а мне никто не передавал.

– В феврале вы говорили, что Георгий Джикия и Александр Селихов уже готовы играть в "Спартаке". А могли представить, что к Кубку конфедераций Джикия уже и до сборной дорастет, а к осени станет в ней самым надежным элементом в защите?

– Это не стало для меня сюрпризом. Я же смотрю футбол. Если у нашей сборной идет смена поколений в обороне, и Березуцкие с Игнашевичем ушли из национальной команды, то кто еще будет там играть, если не Джикия? Станислав Черчесов ищет варианты, но с некоторыми игроками, как видно, уже определился, и Георгий – один из них. Джикия ценен не только надежностью и самоотверженностью, но и тем, что может играть без потери качества на нескольких позициях и при нескольких схемах.

– Удивитесь, если со временем Джикия станет капитаном "Спартака" и игроком сборной на много лет?

– А почему нет? У него хорошие физические данные, он читает игру, достаточно быстр, неуступчив в единоборствах. Потенциал большой. "Спартак" не просто так приглашает игроков.

– Поддерживаете с ним и с Селиховым контакт?

– А как же! Если Джикия не будет в сборной играть, как я стану на нее ходить? Он же билеты мне делает! (Смеется.) Благодаря ему побывал, например, на первом матче Кубка конфедераций с Новой Зеландией в Санкт-Петербурге.

– Как думаете – может "Локомотив" навязать "Зениту" борьбу за золото, или объективные возможности у вашей бывшей команды вряд ли так высоки?

– Мне бы хотелось, чтобы Палыч поборолся за золото. Уверен, он и будет стараться довести свой максимализм до футболистов. Но мы же видим, что "Зенит" очень хорошо укомплектован, у него на каждую позицию по две равноценные и качественные кандидатуры. И иностранцы не "отыгранные", а наоборот – очень перспективные. Руководство "Зенита" делает все, чтобы он стал чемпионом, и что-то с этим поделать кому-либо еще будет очень сложно.

– Но второе место – планка для "Локомотива" реальная?

– Реальная. Но не надо забывать о ЦСКА – хорошей команде, где вся работа поставлена очень четко, только скамейка маленькая. Пара важных игроков получила травмы – и посмотрим, как Виктор Гончаренко будет выходить из этой ситуации.

СЭ
Теги: Евсеев Амкар
Сегодня, 10:13
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№1 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 10:30) #
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Конечно же Зенит №1 в борьбе за золото. Но тем не менее Зенит играет не стабильно. Не редко когда Зенит играет плохо. В общем если Локомотив будет так же стабильно выступать то исход борьбы будет решаться на финише.
Регистрация: 27.09.2015
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