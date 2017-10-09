Экс-директор "Мордовии": вердикт, разумеется, оказался в мою пользу, отсудил 2 млн рублей

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:13
Геннадий Орлов: для Сарсании футбол не был машиной по зарабатыванию денег, он искренне любил игру (2)
Геннадий Орлов: для Сарсании футбол не был машиной по зарабатыванию денег, он искренне любил игру (2)
07:16
Экс-директор "Мордовии": я серьезно воевал с Семиным, он привык работать с дорогими игроками (1)
Экс-директор "Мордовии": я серьезно воевал с Семиным, он привык работать с дорогими игроками (1)
06:47
Валерий Газзаев: обойтись без легионеров невозможно - на каждого Вагнера должен быть свой Дзагоев (4)
Валерий Газзаев: обойтись без легионеров невозможно - на каждого Вагнера должен быть свой Дзагоев (4)
Вчера, 23:40
Сборная Германии выиграла все матчи в отборе ЧМ-2018
Сборная Германии выиграла все матчи в отборе ЧМ-2018
Вчера, 23:11
Евгений Коноплянка: не могу обещать болельщикам победу (2)
Евгений Коноплянка: не могу обещать болельщикам победу (2)
Вчера, 22:32
Андрей Пятов: все в ногах игроков сборной Украины (2)
Андрей Пятов: все в ногах игроков сборной Украины (2)
Вчера, 22:20
Антон Шунин: Сарсания настолько любил спорт и футбол, что собрал команду перспективных ребят со всей России
Антон Шунин: Сарсания настолько любил спорт и футбол, что собрал команду перспективных ребят со всей России
Вчера, 22:10
Квинси Промес: чувствую себя лучше с каждым днем (5)
Квинси Промес: чувствую себя лучше с каждым днем (5)
Вчера, 22:08
Египет вышел на ЧМ-2018
Египет вышел на ЧМ-2018
Вчера, 22:02
Анатолий Бышовец: к ничьей с корейцами надо относиться критически. Соперник не был похож на самого себя (2)
Анатолий Бышовец: к ничьей с корейцами надо относиться критически. Соперник не был похож на самого себя (2)
Вчера, 21:44
Маруан Феллайни пропустит две недели из-за травмы
Маруан Феллайни пропустит две недели из-за травмы
Вчера, 21:10
Словения и Шотландия сыграли вничью
Словения и Шотландия сыграли вничью
Вчера, 21:07
Польша вышла на ЧМ-2018
Польша вышла на ЧМ-2018
Вчера, 20:38
Дик Адвокат: узнал про Костю после матча. Шок, я потерял друга (1)
Дик Адвокат: узнал про Костю после матча. Шок, я потерял друга (1)
Вчера, 20:36
Дмитрий Булыкин: Хохлову удастся наладить ситуацию в "Динамо" и уйти из зоны вылета (2)
Дмитрий Булыкин: Хохлову удастся наладить ситуацию в "Динамо" и уйти из зоны вылета (2)
Экс-директор "Мордовии": вердикт, разумеется, оказался в мою пользу, отсудил 2 млн рублей
Экс-директор "Мордовии" Владимир Бибиков рассказал, как уволился из саранского клуба минувшей весной, когда новым директором был назначен Алексей Порфененко. Новый руководитель приказал не пускать его на порог футбольной базы и даже на стадион.
- Сначала я надеялся решить вопрос задолженности мирным путем, — рассказывает Владимир Бибиков. — Не хотел скандала, поскольку и клуб для меня сделал многое, и я для него немало… Хотя перед началом сезона обстоятельства заставили меня уйти из "Мордовии". Написав заявление по собственному желанию, я покинул клуб.
Новое руководство поступило по отношению ко мне очень некрасиво, даже на базе запретило находиться. Не понимаю, чем я его обидел? Однажды меня буквально выдворили из холла на улицу. Неприятно, когда с тобой так поступают. Тем более являюсь "гвардейцем клуба", потом занимался тренерской деятельностью, работал на разных административных должностях. И вдруг такое отношение! Более того, даже на стадион запретили пускать. Хотя директор клуба Алексей Парфененко должен знать, что я имею права бесплатно посещать спортивные объекты республики, поскольку являюсь лауреатом ордена Славы III степени. Но он, видимо, не знает, потому что далекий от спорта человек.
- Значит, вы пошли на принцип, защищая свои интересы в суде?
— По сути дела — да. Понял, что мирным путем ситуацию не разрешить, поэтому написал заявление в суд. Вердикт, разумеется, оказался в мою пользу. Хочу прокомментировать решение. В нем сказано, что за четыре месяца 2016 года мне полагается 2 миллиона рублей, но не уточняется, как сложилась такая большая сумма. Люди думают, что моя директорская зарплата составляла 500 тысяч рублей в месяц. Это не так, мой оклад был 120 тысяч. К нему прибавились давние накопившиеся долги, там и пеня набежала, и премиальные за победные матчи…
Будучи директором, я не мог получить свои деньги, поскольку на счету клуба не было достаточных средств. В первую очередь я выплачивал зарплату другим сотрудникам. А мои деньги числились в бухгалтерии, переходили от месяца в месяц, вот и накопилась такая сумма. Это давний долг.
- Почему вы решили уволиться по собственному желанию?
— Скажу словами из комедии Грибоедова "Горе от ума": "Служить бы рад, прислуживаться тошно!" Относительно меня были приняты определенные решения, а самого даже не спросили. Потом просто поставили перед фактом и сказали: "Если что-то не устраивает, пиши заявление об уходе, мы тебя не держим". Разумеется, я написал, не раздумывая, и ушел без скандала.
Столица С
- Сначала я надеялся решить вопрос задолженности мирным путем, — рассказывает Владимир Бибиков. — Не хотел скандала, поскольку и клуб для меня сделал многое, и я для него немало… Хотя перед началом сезона обстоятельства заставили меня уйти из "Мордовии". Написав заявление по собственному желанию, я покинул клуб.
Новое руководство поступило по отношению ко мне очень некрасиво, даже на базе запретило находиться. Не понимаю, чем я его обидел? Однажды меня буквально выдворили из холла на улицу. Неприятно, когда с тобой так поступают. Тем более являюсь "гвардейцем клуба", потом занимался тренерской деятельностью, работал на разных административных должностях. И вдруг такое отношение! Более того, даже на стадион запретили пускать. Хотя директор клуба Алексей Парфененко должен знать, что я имею права бесплатно посещать спортивные объекты республики, поскольку являюсь лауреатом ордена Славы III степени. Но он, видимо, не знает, потому что далекий от спорта человек.
- Значит, вы пошли на принцип, защищая свои интересы в суде?
— По сути дела — да. Понял, что мирным путем ситуацию не разрешить, поэтому написал заявление в суд. Вердикт, разумеется, оказался в мою пользу. Хочу прокомментировать решение. В нем сказано, что за четыре месяца 2016 года мне полагается 2 миллиона рублей, но не уточняется, как сложилась такая большая сумма. Люди думают, что моя директорская зарплата составляла 500 тысяч рублей в месяц. Это не так, мой оклад был 120 тысяч. К нему прибавились давние накопившиеся долги, там и пеня набежала, и премиальные за победные матчи…
Будучи директором, я не мог получить свои деньги, поскольку на счету клуба не было достаточных средств. В первую очередь я выплачивал зарплату другим сотрудникам. А мои деньги числились в бухгалтерии, переходили от месяца в месяц, вот и накопилась такая сумма. Это давний долг.
- Почему вы решили уволиться по собственному желанию?
— Скажу словами из комедии Грибоедова "Горе от ума": "Служить бы рад, прислуживаться тошно!" Относительно меня были приняты определенные решения, а самого даже не спросили. Потом просто поставили перед фактом и сказали: "Если что-то не устраивает, пиши заявление об уходе, мы тебя не держим". Разумеется, я написал, не раздумывая, и ушел без скандала.
Столица С
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.