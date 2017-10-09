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Саид Эзатолахи: сборная России остается одной из самых сильных в Европе

Полузащитник "Амкара" и сборной Ирана Саид Эзатолахи высказался в преддверии товарищеского матча против сборной России.

"Я играю в российской лиге и видел матчи сборной России. Сейчас она переживает смену поколений, но остается сильной командой, одной из самых сильных в Европе. Как и мы, Россия готовится к чемпионату мира и во вторник захотим показать себя с наилучшей стороны. Это будет очень непростой, жаркий поединок.

В российской сборной много молодых футболистов. Прежде всего отмечу полузащитника Александра Головина. Помню также Артема Дзюбу и тех, с кем выступал за "Ростов": Дмитрия Полоза, Александра Бухарова.

Конечно, надо сказать и о тренере. Станислав Черчесов – хороший, опытный специалист, до сборной работал в очень многих клубах, включая "Амкар". Знаю, в Перми о нем остались добрые воспоминания. Надеюсь, он здорово подготовит команду к чемпионату мира", – цитирует Эзатолахи официальный сайт УЕФА
Теги: Эзатолахи Сборная России
Сегодня, 11:54
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