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Александр Тарханов: когда Лунев поиграет против топ-клубов, тогда и можно будет сравнивать его с Акинфеевым

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов высказал мнение по поводу вратарей сборной России.

"Лунёв - хороший вратарь, но я считаю, что Акинфеев сильнее. Акинфеев всё время в сборной в воротах стоит, в Лиге чемпионов постоянно играет, а у Лунёва пока ещё не было такой практики. Не было пока у Лунёва игры против "Манчестер Юнайтед".

Когда Андрей поиграет против европейских топ-клубов, наберётся опыта, тогда можно будет говорить о том, кто лучше. Но на данный момент Акинфеев просто сильнее Лунёва", - цитирует Тарханова "Спорт уик-энд".
Теги: Тарханов Лунев
Сегодня, 12:39
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№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 13:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ясно. Чтобы дотянуться до игаря, надо провести в ЛЧ 40 матчей без сухих и облажаться на крупных турнирах сборных. Только с таким неоценимым опытом можно претендовать на его место.
Регистрация: 8.02.2011
№1 Написал: safonas (Сегодня, 12:43) #
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Не было пока у Лунёва игры против "Манчестер Юнайтед".
Игорь бы тоже так хотел, чтобы не было той игры smile


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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