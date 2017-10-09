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Илья Кутепов: в клубе больше ограничений, отъедаемся в сборной

Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов рассказал, что в клубе более жестко следят за питанием игроков, нежели в сборной.

"В сборной много всего, что мне нравится. В клубе у нас ограничений больше, поэтому сейчас, так сказать, отъедаемся чуть-чуть" - приводит слова Кутепова официальный сайт РФС.
Теги: Кутепов Сборная России
Сегодня, 14:49
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