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Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Судебное разбирательство по делу Янна М'Вила и "Динамо" назначено на 22 ноября
Судебное разбирательство по делу хавбека казанского "Рубина" Янна М'Вила будет рассмотрено 22 ноября в Арбитражном суде Москвы, передает ТАСС.
Сегодня прошло предварительное заседание по иску ВФСО "Динамо" в отношении футбольного клуба "Динамо" и М'Вила. К судебному разбирательству в качестве третьего лица привлечен РФС.
Напомним, М'Вила весной 2015 года был арендован "Динамо". С основным составом бело-голубых М'Вила тренировался с марта по июль 2015 года, а затем покинул клуб.
В июне 2016 года М'Вила и "Динамо" заключили мировое соглашение, по которому клуб должен был выплатить игроку компенсацию тремя траншами. Первые два были выплачены, затем у "Динамо" вновь сменилось руководство, и третий транш М'Вила не получил, из-за чего пожаловался в палату по разрешению споров РФС, игрок рассчитывает получить от клуба €360 тыс. 18 октября палата частично удовлетворила заявление игрока, обязав "Динамо" выплатить ему задолженность, а также неустойку за задержку денег. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако она так и не была рассмотрена.
М'Вила, в декабре 2016 года продливший контракт с "Рубином", снова обратился в палату по разрешению споров РФС с просьбой принять санкции в отношении "Динамо". В результате 14 июля на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков до исполнения обязательств перед М'Вила. Однако в августе данная санкция была заменена на внесение депозита на расчетный счет РФС фактически в качестве залога надлежащего исполнения решения.
Сегодня прошло предварительное заседание по иску ВФСО "Динамо" в отношении футбольного клуба "Динамо" и М'Вила. К судебному разбирательству в качестве третьего лица привлечен РФС.
Напомним, М'Вила весной 2015 года был арендован "Динамо". С основным составом бело-голубых М'Вила тренировался с марта по июль 2015 года, а затем покинул клуб.
В июне 2016 года М'Вила и "Динамо" заключили мировое соглашение, по которому клуб должен был выплатить игроку компенсацию тремя траншами. Первые два были выплачены, затем у "Динамо" вновь сменилось руководство, и третий транш М'Вила не получил, из-за чего пожаловался в палату по разрешению споров РФС, игрок рассчитывает получить от клуба €360 тыс. 18 октября палата частично удовлетворила заявление игрока, обязав "Динамо" выплатить ему задолженность, а также неустойку за задержку денег. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако она так и не была рассмотрена.
М'Вила, в декабре 2016 года продливший контракт с "Рубином", снова обратился в палату по разрешению споров РФС с просьбой принять санкции в отношении "Динамо". В результате 14 июля на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков до исполнения обязательств перед М'Вила. Однако в августе данная санкция была заменена на внесение депозита на расчетный счет РФС фактически в качестве залога надлежащего исполнения решения.
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