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Оливье Жиру вошёл в шорт-лист кандидатов на звание автора лучшего гола

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру, вратарь "Бароки" из ЮАР Оскарине Масулуке, и нападающая сборной Колумбии для игроков не старше 17 лет Дейна Кастельянос вошли в короткий список претендентов на звание автора лучшего гола 2017 года, сообщает официальный сайт ФИФА.

Изначально в список претендентов вошли 10 игроков. Победитель определяется путем онлайн-голосования на сайте ФИФА. Голосование продлится до 23 октября. В этот же день в Лондоне состоится церемония вручения наград лучшим футболистам по итогам года.
Теги: Жиру Арсенал
Сегодня, 18:05
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