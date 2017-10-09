Испания завершила отбор ЧМ-2018 победой

В заключительном матче 10-го тура группы G отборочного турнира чемпионата мира 2018 года сборная Израиля на своём поле уступила Испании.Чемпионат Мира-201810 тур: Ильяраменди, 80Израиль: Харуш - Бен Хаим, Тиби, Давидзада, Келтьенс - Кабха, Коэн, Меликсон, (Таль Бен-Хаим, 58), Натхо, Атар - Хемед.Испания: Рейна - Начо, Монреаль, Аспиликуэта, Рамос, (Аспас, 46), - Ильярраменди, Бускетс, Виера, Асенсио, Педро - Адурис, (Иско, 65).Предупреждения: Давидзаде, 54Кандрева, 73Албания: Бериша, Весели, Хюсай, Маврай, Аголи, Роши (Ахмеди, 90+1), Баша (Лила, 68), Каце, Грезда, Мемушай (Латифи, 76), СадикуИталия: Буффон, Бонуччи, Дармиан (Дзаппакоста,61), Кьеллини, Спинаццола, Гальярдини, Пароло, Кандрева, Инсинье (Эль-Шаарави, 90+2), Иммобиле, Эдер (Габбьядини, 89)Предупреждения: Лила, 75, Кьеллини, 81