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Испания завершила отбор ЧМ-2018 победой

В заключительном матче 10-го тура группы G отборочного турнира чемпионата мира 2018 года сборная Израиля на своём поле уступила Испании.

Чемпионат Мира-2018

10 тур

Израиль - Испания 0:1

Голы: Ильяраменди, 80

Израиль: Харуш - Бен Хаим, Тиби, Давидзада, Келтьенс - Кабха, Коэн, Меликсон, (Таль Бен-Хаим, 58), Натхо, Атар - Хемед.

Испания: Рейна - Начо, Монреаль, Аспиликуэта, Рамос, (Аспас, 46), - Ильярраменди, Бускетс, Виера, Асенсио, Педро - Адурис, (Иско, 65).

Предупреждения: Давидзаде, 54

Албания - Италия 0:1

Голы: Кандрева, 73

Албания: Бериша, Весели, Хюсай, Маврай, Аголи, Роши (Ахмеди, 90+1), Баша (Лила, 68), Каце, Грезда, Мемушай (Латифи, 76), Садику

Италия: Буффон, Бонуччи, Дармиан (Дзаппакоста,61), Кьеллини, Спинаццола, Гальярдини, Пароло, Кандрева, Инсинье (Эль-Шаарави, 90+2), Иммобиле, Эдер (Габбьядини, 89)

Предупреждения: Лила, 75, Кьеллини, 81
Теги: Сборная Испании Сборная Израиля
Вчера, 23:46
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