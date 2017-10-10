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Андрей Будогосский: может, Матюнин еще посоветует Мутко, что ему говорить?

Накануне судья Алексей Матюнин признался - ему обидно , что глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский не поддержал его после обвинений владельца "Анжи" Османа Кадиева в предвзятости.

Будогосский выступил с ответной речью в адрес арбитра.

"Удивляться Матюнину нечего, не он мне должен указывать, когда и кому что говорить. Удивляться он должен не мне, а некоторым эпизодам, связанным с его судейством. В том числе и на международной арене. Пусть он больше занимается самоподготовкой к матчам и качеством своей работы на соревнованиях, чем размышляет о том, кому и когда мне давать комментарии. Я без него постараюсь разобраться.

Хотел бы напомнить о двух вещах. Арбитр удивляется малому количеству матчей – это по первой части чемпионата действительно так. Но это происходило в связи с низким качеством судейства двух матчей в ФНЛ. И второй момент – хотел бы напомнить, каким образом и при каком голосовании Матюнин попал в лист ФИФА. Это было в период работы Николая Левникова, когда случилось очень напряжённое голосование. Когда постоянно было ничейное голосование, и только решающий голос Левникова позволил Матюнину оказаться там, где он оказался.

И арбитр, проведя пять матчей на международной арене, должен задуматься о том, почему там у него столько проблем, а не заниматься вопросом комментариев главы департамента. Может, он ещё посоветует президенту РФС (Виталию Мутко. - Прим.), что ему говорить? Или удивится, что президент РФС не высказал ничего в его поддержку после высказываний Кадиева?

Есть соответствующий механизм и структура в судейском комитете. В положении договора господина Матюнина с РФС есть пункт относительно подобного рода высказываний. Подписывая такой документ, арбитр должен понимать, когда и что он должен делать. Господин Матюнин потерял точку опоры в этом вопросе и слишком рано почувствовал себя человеком, который может делать то, что считает нужным. Но так не бывает", - цитирует Будогосского "СЭ".
Теги: Будогосский Матюнин
Сегодня, 08:17
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№2 Написал: нетрал (Сегодня, 09:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: EldarSab
А может сам Будогосский зарвался и рано себя почувствовал королем. Да он шут гороховый . Так грубо подлизнул, что Мутко подскочил наверное от боли

после ЧМ18 всех разгонят к е...ням!
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: EldarSab Россия (Сегодня, 09:26) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Сатурн»
А может сам Будогосский зарвался и рано себя почувствовал королем. Да он шут гороховый . Так грубо подлизнул, что Мутко подскочил наверное от боли
Регистрация: 12.05.2012
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