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Александр Головин: после ЧМ-2018 хотел бы уехать в Англию или Германию

Полузащитник ЦСКА Александр Головин признался, что имеет желание сменить чемпионат следующим летом.

– Много писали об интересе к вам со стороны английских клубов. Есть желание уехать?

– Да, желание уехать есть. С детства. И хотел бы уехать следующим летом, если будут предложения. После чемпионата мира.

– Есть предпочтения?

– Или Германия, или Англия. Очень нравятся чемпионаты. Но в первую очередь, конечно, у меня на уме АПЛ. "Арсенал"? Да, очень хорошая команда. Я бы с радостью туда пошел.

– Общались с Леонидом Слуцким после его перехода в "Халл"?

– Мы много раз общались, даже несколько раз виделись, когда он прилетал в Москву. Он рассказывал, какие там скорости. Это очень сильная лига. Да я и сам слежу за матчами "Халла".

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Теги: Головин
Сегодня, 08:56
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