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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Константин Рауш: сложно было быстро адаптироваться к русской речи вокруг
Защитник "Кельна" и сборной России Константин Рауш высказался в преддверии товарищеского матча с Ираном.
– Об иранской команде имеете какое-то представление?
– Помню только отдельных футболистов. Того же Азмуна, отлично игравшего в Лиге чемпионов за "Ростов", и их тренера Карлуша Кейроша. Они неплохо смотрелись на прошлом чемпионате мира в Бразилии. Это одна из лучших команд Азии. В общем, как и сборная Южной Кореи, иранцы будут для нас непростым соперником. Это хорошо, когда готовишься к домашнему чемпионату мира.
– Южная Корея вас чем-то удивила?
– Мы ожидали, что это будет дисциплинированный и самоотверженный соперник – с быстрыми игроками, хорошей физической подготовкой. Это они и показали. Удивили разве что два автогола. Я видел такое в своей карьере, но не помню, чтобы их забивал один и тот же игрок. Понятно, что был элемент случайности. Два гола в свои ворота корейцев подкосили, но в конце матча они продемонстрировали характер и забили нам два мяча.
– Вы уже освоились в сборной?
– На втором сборе я окончательно привык к партнерам. Месяц назад мне еще нужно было время, чтобы освоиться. Все-таки, несмотря на знание русского языка, я живу в Германии и настолько привык к немецкому языку, что сложно было быстро адаптироваться к русской речи вокруг. Но это и к лучшему – несколько дней языковой практики мне очень помогли.
– С кем из команды общаетесь чаще?
– С Ромой Нойштедтером. Все-таки мы давно знакомы – росли, жили и играли в одной среде. Поэтому с ним мне пока проще. Но с остальными я тоже чувствую себя комфортно. Еще на сборе перед матчем с "Динамо" ребята отлично приняли меня в команде и помогли быстро освоиться.
– Сложно было выбрать между командами России и Германии?
– Нет. Я уже давно решил – если будет возможность, буду играть за сборную России. Но только при Черчесове ко мне возник интерес. Раньше его не было, поэтому я играл за юношеские и молодежные сборные Германии. За бундестим я сыграл бы, если бы не дождался предложения из России. Ну. и если бы в Германии были бы во мне заинтересованы. Еще два года назад я сделал себе российское гражданство – я с детства живу в Германии, но о России никогда не забывал. И давно хотел выступить за команду РФ.
Известия
– Об иранской команде имеете какое-то представление?
– Помню только отдельных футболистов. Того же Азмуна, отлично игравшего в Лиге чемпионов за "Ростов", и их тренера Карлуша Кейроша. Они неплохо смотрелись на прошлом чемпионате мира в Бразилии. Это одна из лучших команд Азии. В общем, как и сборная Южной Кореи, иранцы будут для нас непростым соперником. Это хорошо, когда готовишься к домашнему чемпионату мира.
– Южная Корея вас чем-то удивила?
– Мы ожидали, что это будет дисциплинированный и самоотверженный соперник – с быстрыми игроками, хорошей физической подготовкой. Это они и показали. Удивили разве что два автогола. Я видел такое в своей карьере, но не помню, чтобы их забивал один и тот же игрок. Понятно, что был элемент случайности. Два гола в свои ворота корейцев подкосили, но в конце матча они продемонстрировали характер и забили нам два мяча.
– Вы уже освоились в сборной?
– На втором сборе я окончательно привык к партнерам. Месяц назад мне еще нужно было время, чтобы освоиться. Все-таки, несмотря на знание русского языка, я живу в Германии и настолько привык к немецкому языку, что сложно было быстро адаптироваться к русской речи вокруг. Но это и к лучшему – несколько дней языковой практики мне очень помогли.
– С кем из команды общаетесь чаще?
– С Ромой Нойштедтером. Все-таки мы давно знакомы – росли, жили и играли в одной среде. Поэтому с ним мне пока проще. Но с остальными я тоже чувствую себя комфортно. Еще на сборе перед матчем с "Динамо" ребята отлично приняли меня в команде и помогли быстро освоиться.
– Сложно было выбрать между командами России и Германии?
– Нет. Я уже давно решил – если будет возможность, буду играть за сборную России. Но только при Черчесове ко мне возник интерес. Раньше его не было, поэтому я играл за юношеские и молодежные сборные Германии. За бундестим я сыграл бы, если бы не дождался предложения из России. Ну. и если бы в Германии были бы во мне заинтересованы. Еще два года назад я сделал себе российское гражданство – я с детства живу в Германии, но о России никогда не забывал. И давно хотел выступить за команду РФ.
Известия
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