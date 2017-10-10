Главный тренер сборной Исландии: первая кружка пива после вечеринки не самая приятная

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон дал комментарий после победы над Косово (2:0) и выхода команды на чемпионат мира-2018 впервые в истории."Я думал, что после Евро-2016 будет очень трудно мотивировать команду. Известно, что первая кружка пива после вечеринки не самая приятная.После нашей вечеринки во Франции было тяжело возобновить работу. Этот успех – не финальная точка, но долгий путь к конечной цели", – цитирует исландского специалиста AFP.