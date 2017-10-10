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Главный тренер сборной Исландии: первая кружка пива после вечеринки не самая приятная

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон дал комментарий после победы над Косово (2:0) и выхода команды на чемпионат мира-2018 впервые в истории.

"Я думал, что после Евро-2016 будет очень трудно мотивировать команду. Известно, что первая кружка пива после вечеринки не самая приятная.

После нашей вечеринки во Франции было тяжело возобновить работу. Этот успех – не финальная точка, но долгий путь к конечной цели", – цитирует исландского специалиста AFP.
Теги: Сборная Исландии
Сегодня, 10:16
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(4)
№5 Написал: moistavki0204 (Сегодня, 12:32) #
  • -1
  •  (1)

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Регистрация: 10.10.2017
№4 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 11:15) #
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  •  (2)

Цитата: imaginary
Цитата: 13iv74
Только не надо после матчей подходить к трибунам и хлопать в ладоши... Достало всех уже

сгоняй на это время в Киев, там новостей о ЧМ и хлопаний в ладоши не будет

Сгоняю в Карловы Вары лучше -попью водички поем вепрева колена
Регистрация: 22.11.2014
№3 Написал: imaginary (Сегодня, 11:04) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: 13iv74
Только не надо после матчей подходить к трибунам и хлопать в ладоши... Достало всех уже

сгоняй на это время в Киев, там новостей о ЧМ и хлопаний в ладоши не будет
Регистрация: 7.02.2010
№2 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 10:51) #
  • -7
  •  (7)

Только не надо после матчей подходить к трибунам и хлопать в ладоши... Достало всех уже
Регистрация: 22.11.2014
№1 Написал: Игорь Севастополь (Сегодня, 10:27) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Красавцы!!!
Регистрация: 4.08.2016
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