Опрос:

Новости партнеров

Евгений Коноплянка: мы за всю квалификацию столько не ошибались, как во втором тайме

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал поражение от Хорватии (0:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2018.

"Я не знаю, что случилось. Нужно смотреть игру. Мы на тренировках столько не ошибались и за всю квалификацию, как во втором тайме. Хорошо играли первый тайм и я верил, что выиграем.

Нужно говорить с ребятами, смотреть друг другу в глаза и объяснять, что не так. Я очень удивлен. Играли солидно первый тайм. Я думал, мы дожмем. Или хорваты настолько прибавили, или мы настолько сели.

Очень сильно не хватало нападающего, Артема Кравца например. Нам нужно было цепляться впереди за мяч. Теперь нужно садиться и анализировать. Нужно разбирать моментами, почему так", - передает слова украинского футболиста "Сегодня".
Теги: Коноплянка Сборная Украины
Сегодня, 12:26
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.