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Фанат, вооруженный ножом, выбежал на поле после матча Израиль - Испания

Один из болельщиков, выбежавших на поле после окончания матча отборочного этапа ЧМ-2018 года между сборными Израиля и Испании (0:1), был вооружен ножом, передает ТАСС со ссылкой на AS.

Сообщается, что фанат с ножом в руке направлялся к футболисту сборной Испании и "Реала" Иско, однако полиция задержала правонарушителя до того, как он добежал до игрока.

Напомним, испанцы с первого места в группе вышли в финальную часть турнира в России.
Теги: Сборная Испании Сборная Израиля
Сегодня, 12:57
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